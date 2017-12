Hauptendorf feiert seine Mitte

Die Hauptendorfer haben sich am Samstag an ihrem Dorfmittelpunkt mit einer kleinen Feier auf den Advent eingestimmt. Den Anstoß dazu hatte der sanierte Dorfplatz gegeben. Hauptendorf hatte eine ansprechend gestaltete Dorfmitte erhalten. Inzwischen fand dieses Treffen bereits zum zehnten Mal statt.

Die Dorffrauen wollten "ihren" Dorfplatz aber auch mit Leben erfüllen und beschlossen daher, ein Treffen zu organisieren. "Dazu mussten wir uns natürlich erst die Dekoration erarbeiten. Außerdem sollte neben Kaffee und Kuchen auch Nützliches zum Fest angeboten werden", erinnert sich Gertraud Händel.

Vor dem Basteln wird immer gemütlich Kaffee getrunken. Neben Gertraud Händel gehören dazu Anneliese Erhardt, Karin Jassmann, Lise Peetz, Elke Kreuzer, Resi Winkelmann, Elise Brandel, Dolores Nagel, Petra Spichal und Elisabeth Igel. Zur Unterstützung holen sie sich gerne Herbert Händel dazu.

Gewachsen ist auch der Fundus der Gegenstände für das jeweilige Treffen an Weihnachten oder Ostern. Denn neben der Kapelle, steht ein überdimensionierter Adventskranz, der mit vier Lichtern ausgestattet ist, die bis Weihnachten ihren Glanz erstrahlen lassen.

Elke Jassmann und Anneliese Erhardt hatten ihn auch in diesem Jahr wieder frisch gebunden. Die Kapelle war auch heuer geschmückt und im Innern weihnachtlich dekoriert. In einer Krippe liegt das Christkind auf Stroh.

Am Samstag trafen sich die Hauptendorfer in lockerer Runde vor und im Feuerwehrhaus. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, es gab Kaffee und Kuchen, Sigi Brandel war extra zum Bratwurstbraten engagiert worden.

Gertraud Händel dankte allen Beteiligten, die das Fest und das Schmücken des Dorfplatzes ermöglicht hatten. Auch in diesem Jahr hatten die Ortsburschen das Vorhaben tatkräftig unterstützt.



Jüngere sollen ran

Etwas Wehmut war in diesem Jahr allerdings dabei, denn die Initiatorinnen wollen sich "aus dem operativen Geschäft" zurückziehen. Gertraud und Herbert Händel, Resi Winkelmann, Anneliese Erhardt, Elise Brandl, Elisabeth Igel, Dolores Nagel und Lise Peetz wollen die Aktivitäten in jüngere Hände weitergeben.

Neben dem Feuerwehrhaus konnten weihnachtliche Accessoires erworben und im Feuerwehrhaus Kaffee und Kuchen genossen werden.

Für die musikalische Umrahmung sorgte zum einen der Jazz-Chor Herzogenaurach unter der Leitung von Margit Denk. Außerdem ließ Michael Erhardt an der Veeh-Harfe weihnachtliche Weisen erklingen. Den Abschluss machte Herbert Händel, der mit dem Saxophon Lieder zum Mitsingen anstimmte.



Christkindlicher Besuch

Wer Lust hatte, konnte sich auch um eine Feuertonne scharen, um sich bei den kühler gewordenen Temperaturen zu wärmen. Auch das Herzogenauracher Christkind Theresa Burkhardt kam zu Besuch und trug vom Balkon des Feuerwehrhauses den Prolog vor. Außerdem beschenkte es die Kinder und stellte sich auch gern für ein Foto mit den Kleinen zur Verfügung.