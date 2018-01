Gymnasiasten präsentieren Wissenskaleidoskop

Bereits seit Anfang 2017 waren die aktuellen Abiturienten des Gymnasiums Höchstadt damit beschäftigt, ihre W-Seminararbeit anzufertigen. Viel Zeit und Schweiß steckten sie in die Texte, die sie - ordentlich gebunden - im November an ihre Lehrer zur Korrektur übergaben. Am Dienstag wurden die besten herausgepickt, um sie auf der W-Seminarmesse Schülern, Eltern und Lehrern zu vorzustellen. "Es ist schön, dass die Schüler ihre Arbeit einem breiten Publikum präsentieren können", erklärt Michael Wirth. Er ist Personalleiter der Firma Martin Bauer, die die Schüler unterstützte.



In welchem Themenbereich die Arbeit angefertigt wird, blieb den Abiturienten weitestgehend selbst überlassen. So fanden sich auch einige Seminararbeiten im Fachbereich Chemie und Biologie, bei denen die Vestenbergsgreuther Firma ihr Versuchslabor zur Verfügung stellte. Das Unternehmen, das auch Schulpartner des Gymnasiums ist, fungierte zusätzlich als Ansprechpartner bei fachlichen Fragstellungen.



So wurde unter anderem untersucht, wie sehr die Qualität verschiedener Lavendelöle schwankt. Schülerin Christian Seiz erhielt dafür am Dienstag den ersten Preis im Bereich Naturwissenschaften. Außerdem überreichten ihr Michael Wirth und Hedi Wedel 150 Euro.



Den zweiten Platz in dieser Fachrichtung belegte Sebastian Hertlein mit seiner Arbeit in Biologie. Er bekam einen Gutschein von der Bücherstube.



Anderer Fachbereich, aber gleiche Preise: Für die beste geisteswissenschaftliche Arbeit wurde Laura Zinn geehrt. Zweite wurde hier Susanne Hack, die ihre Arbeit im Fach Religion verfasste.





Christina Seiz

Fachbereich Chemie

Meine Arbeit handelt von den Qualitätsunterschieden verschiedener Lavendelöle. Ich habe mir dabei besonders die diversen Preisklassen angeschaut und festgestellt, dass es dort große Unterschiede gibt. Den Mehrpreis, den man für ein teureres Produkt zahlt, macht sich auch in der Qualität bemerkbar. Das ist vor allem bei einer Aromatherapie wichtig. Günstige Produkte werden oft verdünnt, können aber für ein Duftaroma im Raum allemal benutzt werden.



Ragneda Nikitina

Fachbereich Kunst

In meiner Arbeit wollte ich zeigen, inwieweit Künstler die nachfolgenden Epochen beeinflusst haben. Im Konkreten habe ich den Wandel von der Romantik hin zum Impressionismus am Beispiel von Eugéne Delacroix behandelt. Delacroix hat beispielsweise kaum noch Schwarz verwendet beziehungsweise nur in Farbkombinationen. Die Impressionisten haben Schwarz dann komplett aus ihrer Farbpalette verbannt. Viel Zeit habe ich vor allem für meine beiden eigenen Bilder gebraucht Sie nahmen insgesamt fast fünf Tage Arbeitszeit in Anspruch.



Jana Kraus

Fachbereich Geschichte

Wie verliefen Boykottaufrufe gegen Juden früher und heute? Diese Frage habe ich mir in meiner Seminararbeit gestellt. Ich stellte Boykotte in der NS-Zeit und die BDS-Kampagne heute gegenüber. Sie boykottiert Israel und ist eine palästinensische Kampagne. Das ist ein aktuelles Thema, an dem ich den Wandel des Antisemitismus aufgezeigt habe. Das Ergebnis der Arbeit ist aber, dass Antisemitismus über die Jahre noch viel komplexer geworden ist.



Laura Zinn

Fachbereich Musik

Mich hat es interessiert, weshalb wir uns Filmmusik und -melodien so gut einprägen können. In Filmen wird oft immer dieselbe Musik gespielt, wenn ein bestimmter Charakter zu sehen ist. Dadurch kann der Zuschauer sich die Person besser merken. Es hängt aber auch von der eigenen musikalischen Erfahrung ab, wie gut man sich Melodien einprägen kann. Ebenso ist es wichtig, ob einem die Musik gefällt oder nicht. Je nachdem bleibt sie uns leichter oder eben schwerer im Gedächtnis.