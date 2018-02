Gleich an die Spitze getanzt

Über tolle Erfolge ihrer Schülerinnen können sich die CenterStage Danceschools mit ihren Standorten in Erlangen, Adelsdorf und Forchheim freuen: Beim Deutschen Ballettwettbewerb in München, dem ersten regionalen Vorentscheid für den Dance World Cup (größter Tanzwettbewerb für Kinder Jugendliche und Erwachsenen weltweit ), holte die elfjährige Solistin Sophia Knippel auf Anhieb den 1. Platz. Das Duett Modern mit Lara Neuwinger und Ada Puztai (beide 16 Jahre) ertanzte sich ebenfalls den 1. Platz. Trainiert werden die drei Eleven von Franziska Scheder.



Doch damit nicht genug: Die Wettkampfgruppe Mini, trainiert von Muriel Völkel, holte sich in München den zweiten Platz und ebenfalls die Chance, in die nächste Runde vorzurücken.



Gerade die jüngsten Mädels der Gruppe Minis waren vor dem Wettbewerb sehr nervös. Drei von ihnen tanzten am Wochenende das erste mal in der Gruppe Minis und waren sehr beeindruckt von der starken Konkurrenz. "Ich habe noch nie so viele tolle Ballerinas gesehen." Und: "Hoffentlich blamieren wir uns nicht", waren einige der Aussagen der Jüngsten der von Jasmin Jedlitschka und Christina Faaz-Stone geleiteten CenterStage Danceschool.



Solistin Sophia hat trotz des ersten Platzes noch lange nicht ihr Niveau ausgeschöpft. Trainerin Franziska über Sophia nach der Siegerehrung: "Ich bin so stolz! Sie hat sich gegen 13 Mädchen durchgesetzt - und als Jüngste gewonnen! Für eine double Pirouette hatte sie noch zu viel Angst, im Training schafft sie die schon perfekt. Sie hat noch so viel Potenzial!"



Stolz ist die Trainerin auch auf das Duo, das auf Anhieb den ersten Platz schaffte: "Sie haben noch nie bei einem Wettbewerb zusammen getanzt! Ich bin so stolz auf die beiden!", sagte Franzi.



Die CenterStage Danceschools, nach eigenen Angaben die größte Schule für klassisches, Ballett, Hip Hop und Modern in der Region, beschäftigt sich schon lange mit dem Gedanken mit ihren besten Schülerinnen und Schülern an Wettbewerben teilzunehmen. Im Schuljahr 2016/17 wurde das Vorhaben umgesetzt. Heraus kamen zwei Competition-Klassen, bestehend aus Schülerinnender Talentförderung im klassischen Ballett im Alter von 8 bis 11 Jahren (Minis) und 12 bis 16 Jahren (Juniors). Unter der Leitung von Muriel Völkel begannen die ersten Proben für die Wettkampftänze. Die Gruppe der Minis, bestehend aus Schülerinnen von CenterStage ER in Erlangen und CenterStage ERH in Adelsdorf, holten im vergangenen Frühjahr auf der IIG Hessenmeisterschaft auf Anhieb den 1.Platz. Auch beim 2. Wettbewerb der IIG in Merseburg verteidigten die Minis den 1. Platz und die Juniors erkämpften sich den 2. Platz.



Motiviert von den Erfolgen hat man in der neuen Saison 2017/18 neben den beiden bereits bestehenden Wettbewerbsgruppen nun auch drei Solisten in klassischem Ballett sowie ein Duo im Modernen Bereich sofort mit großem Erfolg an den Start bringen können.



Weitere Wettbewerbsgruppen auch im Bereich Gruppe Modern und Gruppe Hip Hop sind in Planung. Alle Adelsdorfer und Erlanger Kinder trainieren zwischen drei- und fünfmal die Woche bei CenterStage Danceschools an den jeweiligen Standorten.