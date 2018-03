Gigantischer Flugsaurier entdeckt: Knochenfund von "Dracula" sorgt für Furore

Beeindruckende Zahlen





Fakten zur Ausstellung



Gelebt hat der größte jemals entdeckte Flugsaurier im heutigen Transsilvanien, dem heutigen Rumänien. Grob geschätzt durchflog er vor etwa 66 Millionen Jahren die Lüfte der damaligen Insel in subtropischem Klima. Heute befindet sich dort der Staat Rumänien.Der Fund des "Dracula" durch Paläontologe Raimund Alberdörfer und seinen rumänischen Kollegen Mátyás Vremir gilt unter Expertenkreisen als regelrechte Sensation. Wie der " Bayerische Rundfunk " berichtet, ist die Art und Weise sowie der Ort der Entdeckung bemerkenswert: Mátyás Vremir wagte sich mehrmalig an eine 120 Meter tiefe Schlucht in Rumänien und kletterte ohne Sicherung umher. Er sammelte zahlreiche Knochen und dokumentierte seine Funde. Die Ausgrabungen am Fundort laufen derzeit immer noch.Der "T-Rex der Lüfte" weist beachtliche Zahlen auf. Zum einen besitzt er eine Spannweite von bis zu 20 Metern. Nach Schätzung von Experten wog er zwischen 100 und 250 Kilogramm.Gegenüber den "Nürnberger Nachrichten" sagte der Paläontologe Albertsdörfer: "Dracula war an der Spitze der Nahrungskette. 70 bis 90 Zentimeter große Tiere hat er einfach mit einem Happs heruntergeschlungen."Ab Freitag (23. März 2018) ist "Dracula" in der neuen Ausstellung "Flugsaurier" zu bewundern. Zu finden ist die Ausstellung in der neuen Ausstellungshalle im Dinosaurier Museum im oberbayerischen Denkendorf.