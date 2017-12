Gestohlener Sattelauflieger auf A3 bei Wachenroth gestoppt - die Liste der Verstöße ist lang

Einen nur wenige Stunden zuvor gestohlenen Sattelauflieger haben am Donnerstagnachmittag Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried auf der A3 gestoppt. Der Fahrer, der mit einem gefälschten Führerschein am Steuer saß und der Beifahrer, der ein verbotenes Messer mitführte, wurden vorläufig festgenommen. Der Auflieger, das gefälschte Dokument und die Waffe wurden sichergestellt.



Gegen 15.45 Uhr teilte ein Mitarbeiter einer holländischen Spedition der Polizei mit, dass einer ihrer Sattelauflieger gestohlen wurde. Ein Ortungssignal für das Fahrzeug bewege sich auf der A3 bei Wiesentheid (Kreis Kitzingen) in Richtung Nürnberg. Aufgrund der genauen Ortsangabe und der exakten Beschreibung des entwendeten Fahrzeugs, gelang es der Autobahnpolizei, das Fahrzeug aus dem Verkehr zu fischen und an der Rastanlage Steigerwald zu stoppen.



Falsches Kennzeichen und der Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den Sattelzug mit dem gesuchten Auflieger im Wert von etwa 45.000 Euro handelte. Außerdem stellten die Beamten fest, dass das angebrachte niederländische Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben war und missbräuchlich benutzt wurde.



Der 54 Jahre alte Fahrer händigte den Beamten einen kroatischen Führerschein aus. Die Polizisten entlarvten auch das Dokument schnell als Fälschung. Eine Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht, ergaben spätere Recherchen. Als sich die Beamten im Fahrzeug umsahen, fanden sie ein verbotenes Einhandmesser. Der 43 Jahre alte Beifahrer hatte es neben sich griffbereit deponiert.



Ermittlungen wegen Hehlerei, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs gegen den Fahrer sowie eines Verstoßes nach dem Waffengesetz gegen den Beifahrer wurden eingeleitet.



Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden Männer aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Den Auflieger ließen die Polizisten abschleppen. Er steht nun zur Abholung durch den Eigentümer bereit.