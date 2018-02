Gemeinde steht für Umbau in den Startlöchern

Läuft alles planmäßig, wird es schon im April oder Mai mit dem Umbau der Straßenführung im Ortskern von Wachenroth losgehen. Wie Bürgermeister Friedrich Gleits-mann (CSU) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend mitteilte, wurde die Ausschreibung der Bauarbeiten bereits im Staatsanzeiger veröffentlicht. Nun galt es nur noch, die längst fällige Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt und dem Landkreis zur Übertragung der Straßenbaulast abzusegnen.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme in der Ortsmitte werden einschließlich der Dorferneuerungsmaßnahmen auf rund eine Million Euro geschätzt. Bürgermeister Gleits-mann hofft, dass die Straßenverlegung bis zum Winter so weit fortgeschritten ist, dass Straße und Kreuzung befahrbar sind und der Verkehr fließen kann.

Eine unsichere Komponente gibt es jedoch, die derzeit nicht nur die Marktgemeinde Wachenroth beschäftigt: die aktuell in der Diskussion stehenden Straßenausbaubeiträge. Gleits-mann hofft, dass damit keine Verzögerung der Baumaßnahme einhergeht. Die Gemeinden seien gehalten, keine Bescheide zu erlassen, da nicht klar sei, "wie es gesetzmäßig ausschaut".

Auf jeden Fall will man in der Marktgemeinde keinen Fehler machen und auf Nummer sicher gehen. Der Bürgermeister glaubt jedoch, dass die bevorstehende Landtagswahl die Entscheidung beschleunigen wird. "Man wird bemüht sein, vor der Wahl eine Lösung zu finden." Dieses Signal hat er auch vom Landtagsabgeordneten bekommen: Walter Nussel (CSU) geht davon aus, dass man schon im März oder April mehr weiß.