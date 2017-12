Gelungene Premiere beim Frauenchor

"Es geht weiter", freuen sich die Sängerinnen aus Sambach und Pommersfelden. Der Frauenchor "Antonia/Miriam" kann jetzt zuversichtlich in die Zukunft blicken. Auf eindringliches Bitten konnte mit Burkard Schmitt aus Sambach ein neuer Chorleiter gewonnen werden. Anna Ignatzek, die beide Chöre über viele Jahre leitete, hatte ihr Amt aus Altersgründen niedergelegt.

Schon vor geraumer Zeit hatten sich die beiden Chöre zu einer Gemeinschaft zusammengefunden. Wie in vielen Chören war bei beiden die Zahl der Sängerinnen stark geschwunden. Die Frauen aus den beiden Ortschaften wollten aber auch weiterhin gemeinsam singen. Den Frauenchor "Miriam" hatte Anna Ignatzek im Jahr 1998 vom ehemaligen Rektor Georg Beck übernommen. Den Frauenchor "Antonia" hatte die Mutter des damaligen Sambacher Pfarrers Egmont Franz Topits ins Leben gerufen.

Nach mehr als halbjähriger Pause hatte nun der Chor am 8. Dezember in der Sambacher Kirche seinen ersten Auftritt unter seinem neuen Dirigenten. Die Kirche feiert an diesem Tag das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens, das auch das Patronatsfest der katholischen Kirchengemeinde von Pommersfelden ist.

"Es hat auf Anhieb gut geklappt", berichtete Chormitglied Johanna Lütjen. Anlässlich des Marienfesttages wurde das zu Herzen gehende "Sancta Maria - ora pro nobis" gesungen. Außerdem das Marienlied "Es blüht der Blumen eine" und ein Adventslied. Vorerst wird der Chor das schon unter der Leitung von Anna Ignatzek eingeübte Liedgut singen, denn Chor und Dirigent müssen sich erst aneinander gewöhnen. Der 63-jährige Chorleiter ist auch einer der Organisten an der Sambacher Orgel. Außerdem spielt er bei der Sambacher Kirchenmusik das Tenorhorn.