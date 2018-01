Gehölzschnitt Winter 2017/2018

Gehölzschnitt im Winter 2017/2018

Ziel der Pflegemaßnahmen ist es, den Bestand vital zu erhalten, ein Vergreisen zu verhindern und die Größe der Gehölze in den Beständen zu begrenzen.

Hierbei kann in vereinzelten Fällen ein sehr lichter Eindruck der Pflanzung entstehen, wenn in engen, verwilderten Beständen ein Verjüngungsschnitt durchgeführt wird. Dieser ist hier dann allerdings notwendig, um Licht und Leben im Boden wieder zu ermöglichen. Spätestens nach 2 Vegetationsperioden, entsteht wieder ein dichter, junger und vitaler Bestand an Gehölzen.

Eine Liste mit den geplanten Einsatzorten in diesem Jahr, die laufend fortgeschrieben wird, finden sie im Anhang.

Bei Fragen zum Winterschnitt können sie sich gerne an die Abteilung Stadtgrün, Herr Maaß, Tel. 862057 oder matthias.maass@stadt.erlangen.de wenden.

14.12.2017

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen