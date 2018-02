Geflügelzüchter treffen sich in Rezelsdorf

Als Tierbörse bot der Geflügelmarkt des Rassegeflügelzuchtvereins Rezelsdorf privaten Tierhaltern beste Möglichkeiten, Tiere in naturnaher Umgebung anzubieten, zu kaufen oder zu tauschen.



Züchter von Rassetieren boten ihren überzähligen Nachwuchs an und konnten der Nachfrage nicht immer genügen.



Neben Verbundenheit zu heimatlicher Tradition steht über all dem die Freude am Tier. Die Mitglieder im Rezelsdorfer Verein sind allesamt selbst engagierte Kleintierhalter, sachkundige Züchter oder Tierfreunde mit Sachkundenachweis.



Tierschutz und artgerechte Behandlung der gehandelten Tiere ist ihnen ein besonderes Anliegen und wird von einer aktiven Jugendabteilung weitergeführt.



Neben Hühnern, Zwerghühnern und Tauben gab es am Sonntag auch wieder ein Angebot an Hasen, Kaninchen und Kleintieren. Die ausgestellten Tiere landen allerdings nicht im Kochtopf, sondern werden zur Zucht verwendet und erfreuen das Herz vieler Hobbyzüchter. Das scheinen viele der Tiere auch zu wissen, stolz präsentierten sie sich in ihren Käfigen.



In der großen Geflügelhalle Rezelsdorf, wo die Tiere in Käfigen ausgestellt sind, stehen Grüppchen zusammen und tauschen sich fachlich aus. Andere suchen gezielt nach genau jenem Tier, das die eigene Züchtung verbessern kann.



Nichts für Zuspätkommer

Die "Frühaufsteher" unter den Käufern konnten noch zwischen Tauben, Hühnern und Hasen wählen, denn nach zwei Stunden leerten sich die Käfige zusehends und sorgten bei den Verkäufern und bei der Vereinsführung für zufriedene Mienen sowie glücklichen Gesichtern bei den Käufern.

Ein Anziehungspunkt für Hühnerhalter war wieder der Anhänger des Geflügelhofes Dorn aus der Fränkischen Schweiz mit Melanie Kubik-Dorn, die neben Legehennen auch Wachteln und Küken sowie Grünleger im Angebot hatte.



Sie war zufrieden mit dem Sonntagvormittag und viele Käfig waren bereits leer. "Es läuft gut und ich muss schon nicht mehr so viele mit nach Hause nehmen", sagt Kubik-Dorn.

Der Geflügelhof Dorn aus Niedermirsberg auf dem großzügigen Hanggrundstück in Richtung Feuerstein ist bekannt für sein Geflügel und auch ausgefallenen Rassen.

Angeboten wurden aber nicht nur Tiere, sondern auch das richtige Futter und Zubehör, ein Familienausflug am Sonntag nach Rezelsdorf war für Geflügelhalter als ein absolutes Muss.