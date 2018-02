Gefährlicher Fasching: Schlägereien und Schwerverletzte in Franken

Erlangen: Betrunkener greift mehrere Personen an







Bruck: Zwei Personen stürzen von Faschingswagen - ein Schwerverletzter







Emskirchen: Erst uriniert, dann onaniert







Markt Bibart: Rangelei mit zwei Verletzten







Emskirchen: Faustschlag ins Gesicht







Markt Bibart: Gepöbelt und die eigenen Freunde geschlagen







Emskirchen: Mit dem Taxifahrer gestritten, Beamte beleidigt







Emskirchen: Von zwei Männern verfolgt und ins Gesicht geschlagen







Emskirchen: Angelehnt, umgefallen, verletzt







Emskirchen: Betrunken auf den Heimweg gemacht - Unfall







Emskirchen: Betrunken mitten auf der Straße eingeschlafen





Im Anschluss an den Faschingsumzug kam am Sonntagnachmittag in der Felix-Klein-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt und ein Pkw beschädigt wurden.Ein 36-jähriger Erlanger geriet zunächst mit einem 48 Jahre alten Mann in Streit und schubste ihn gegen das Metallgerüst eines Pavillons. Anschließend verpasste er ihn noch einen Faustschlag ins Gesicht.Ein Zeuge, der schlichtend eingreifen wollte, wurde ebenfalls vom Tatverdächtigen mit einem Faustschlag ins Gesicht angegriffen und verletzt. Der Zeuge flüchtete vor dem rabiaten Angreifer in den Pkw eines Bekannten. Daraufhin ließ der 36-Jährige seine Aggressionen an dem Auto aus und trommelte mit seinen Fäusten auf die Motorhaube des Fahrzeuges ein.Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den alkoholisierten "Schläger" in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann erbrachte einen Wert von 2,52 Promille. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.Auf der Rückfahrt vom Brucker Faschingsumzug stürzten am Sonntagnachmittag in der Äußeren Brucker Straße zwei Männer vom Festwagen. Ein 28-jähriger Mann aus Erlangen wurde dabei schwer verletzt.Das Gespann aus Traktor und Anhänger war nach Ende des Faschingstreibens auf dem Heimweg. Dabei hatten zwei Männer in einem Holzkasten, der vorne am Anhänger befestigt war, Platz genommen. Vermutlich aufgrund der Last brach dieser Kasten während der Fahrt ab. Die beiden Männer stürzten nach links und rechts auf die Fahrbahn.Während der jüngere der beiden Männer hierbei nur leicht verletzt wurde, zog sich der 28-Jährige bei dem Sturz erhebliche Gesichtsverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden.Wie eine Alkoholüberprüfung bei dem Fahrer des Traktors ergab, stand dieses nicht unter Alkoholeinfluss. Die beiden verletzten Mitfahrer hingegen waren leicht bis erheblich alkoholisiert.Das Fahrzeuggespann wurde zur genauen Klärung der Unfallursache sichergestellt von der Polizei sichergestellt.Ein bislang Unbekannter urinierte am Nachmittag, gegen 14:40 Uhr, an die Hausfassade eines Anwesens am Sparkassenplatz. Eine 59-Jährige sprach ihn deshalb auf sein Fehlverhalten an. Der Mann drehte sich daraufhin um und führte Onanierbewegungen an seinem Glied aus. Im Anschluss verschwand er unerkannt im Faschingsgetümmel, bevor die erste Polizeistreife am Tatort eintraf. Eine Fahndung nach ihm verlief ergebnislos. Die Polizei Neustadt ermittelt nun wegen Beleidigung.Der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und hatte seitlich rasierte dunkle Haare. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Die Ordnungshüter suchen mögliche Zeugen und bitten um Hinweise auf den Gesuchten, die unter der Rufnummer (09161) 8853-0 entgegengenommen werden.Vor einem Lokal an der Würzburger Straße kam es am Sonntagabend, gegen 17:15 Uhr, zu einer Rangelei. Zwei unbeteiligte Passanten wollten schlichtend eingreifen. Hierbei fiel der Eine, ein 41-Jähriger, in eine Glasscherbe und zog sich dabei eine Schnittverletzung am Daumen zu. Der Zweite fiel auf ein ebenfalls unbeteiligtes Mädchen. Die Jugendliche wurde dabei so sehr verletzt, dass sie vorsorglich ins Krankenhaus Neustadt eingeliefert werden musste. In diesem Fall wurde gegen den 20-Jährigen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab rund 2,0 Promille.Am Sonntagabend, gegen 17:45 Uhr, klingelten zwei Männer, 26 und 27 Jahre alt, an der Haustür eines Mehrfamilienhauses am Marktplatz. Eine 59-Jährige Anwohnerin forderte das Duo auf, das Klingeln zu unterlassen und zu gehen. Darauf reagierten die Beiden nicht, weshalb sie von einem Bekannten der Frau, einem 58-Jährigen, zur Haustür begleitet worden sind. Als der Begleiter die Tür schließen wollte, wurde er vom Älteren plötzlich und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Polizei Neustadt ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Hausfriedensbruch. Bei den beiden Tatverdächtigen ergaben die Atemalkoholtests jeweils rund 1,8 Promille.Ein 25-Jähriger pöbelte am Sonntagnachmittag während des Umzuges andere Zuschauer an, die sich daraufhin an den Ordnerdienst des Veranstalters wandten. Die Einsicht des jungen Mannes währte dann nur kurze Zeit. Wenig später soll er dann Zuschauerinnen angefasst haben. Deshalb sprachen die Ordner einen Platzverweis aus. Da der 25-Jährige dem nicht nachkam wurde die Polizei hinzugerufen.Bekannte nahmen sich dann ihres Freundes an und wollte ihn heimbringen. Auf dem Weg zum Auto rastete der offensichtlich Betrunkene erneut aus. Er warf einen Bauzaun sowie einige Verkehrszeichen um. Als er von seinen Freunden deshalb zur Räson gebracht werden sollte, griff er auch diese an. So wurde erneut die Polizei um Hilfe gerufen, die den 25jährigen daraufhin in Gewahrsam genommen hat. Ein Atemalkoholtest konnte nicht mehr durchgeführt werden. Der 25-Jährige war dazu nicht mehr in der Lage.Am Sonntagabend, gegen 20:45 Uhr, geriet am Marktplatz ein 25-Jähriger mit einem Taxifahrer in Streit. Deshalb wurde die Polizei hinzugerufen. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, musste er gefesselt und in Polizeigewahrsam genommen werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mit zahlreichen Schimpfwörtern. Deshalb sieht er nun einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,9 Promille.Eine 25-Jährige wurde am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr in der Hindenburgstraße von zwei Männern, 43 und 21 Jahre alt, verfolgt. Von einem der Beiden wurde die Frau dann plötzlich und unvermittelt von hinten mit der Faust auf die linke Gesichtshälfte geschlagen. Der Sicherheitsdienst des Veranstalters, der den Vorfall mitbekommen hat, hielt das Duo bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Körperverletzung. Atemalkoholtests bei den beiden Tatverdächtigen ergaben Werte von 1,6 und 2,4 Promille.An der "Bürgerhalle" am Sportplatzweg lehnte sie am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr eine 19-Jährige gegen eine dort aufgestellte Absperrung. Diese fiel deshalb um und klappte aus bislang unbekannten Gründen zusammen. Dadurch wurde die Frau verletzt und musste ins Krankenhaus Neustadt eingeliefert werden. Die Verletzte war mir rund 2,0 Promille erheblich alkoholisiert. Die Polizei Neustadt prüft derzeit ein Fremdverschulden und das dann mögliche Vorliegen einer Fahrlässigen Körperverletzung.Ein 25jähriger Pkw-Fahrer war in der Nacht zum Montag, gegen Mitternacht, auf dem Heimweg von der Faschingsveranstaltung auf der Staatsstraße 2414 zu schnell unterwegs. Zwischen Emskirchen und Brunn verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Herrschaft über sein Auto. Das kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich an einer angrenzenden Böschung und blieb schließlich auf dem Dach am rechten Fahrbahnrand liegen. Der Fahrer wurde beim Unfall verletzt und musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug wird von der Polizei mit rund 3.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Deshalb musste eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde sichergestellt. Die Polizei Neustadt hat ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.Ein betrunkener Fußgänger hat am Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, sich selbst und andere in Gefahr gebracht. Er wollte von der Faschingsveranstaltung zu Fuß von Emskirchen nach Hause nach Wilhermsdorf laufen. Geld für ein Taxi hatte er nicht mehr, da er seine gesamte Barschaft am Abend ausgegeben hatte. In der Nürnberger Straße fiel er dann einer Streifenwagenbesatzung auf, weil er - komplett dunkel gekleidet und maskiert - außerhalb geschlossener Ortschaft mitten auf der Fahrbahn lag. Der 29-Jährige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen und anschließend Angehörigen übergeben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,8 Promille.