Geburt auf dem Dechsendorfer Damm zwischen Höchstadt und Erlangen

Ein kleiner Mann aus Höchstadt hatte es eilig, und konnte nicht mehr warten, bis seine Mutter in der Frauenklinik im Kreißsaal eintrifft.



Die Mutter befand sich mit dem Rettungstransportwagen und zwei Rettungsassistenten und der Notärztin aus Höchstadt auf dem Weg von Höchstadt nach Erlangen in die Frauenklinik nach Erlangen zur Entbindung, die kurz bevorstand, berichtet Thomas Heideloff vom BRK.



Als der Rettungswagen gerade über den Dechsendorfer Damm fuhr, wollte der kleine Mann nicht länger warten. Er wurde im Rettungstransportwagen auf dem Dechsendorfer Damm entbunden.



Mutter und Kind sind gesund und wohlauf anschließend in die Frauenklinik gebracht worden. "Solche Rettungseinsätze machen einfach Freude", erklärt Thomas Heideloff vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes. red