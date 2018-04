Für Ausdauer, Kraft und Körperbeherrschung

Bereits im vergangenen Jahr nahm das Projekt "mischen!" des Bezirks Mittelfranken Einzug in den Jugendtreff "Insel" in Hemhofen. 2017 beteiligte man sich noch mit einer Graffiti-Aktion, die die Wände im Außenbereich des Jugendtreffs verzieren sollte. Von Dienstag bis zum heutigen Donnerstag nahm man nun erneut an dem vom Bezirk finanzierten Projekt teil. Heuer lernten die Hemhofener Jugendlichen Hip Hop. Dazu wurde Trainerin Olga Anschütz eingeladen, die selbst eine Tanzschule in Tennenlohe führt.



Doch nicht nur Jugendliche ab zwölf Jahren, sondern auch sechs bis elf-Jährige tanzten in einer separaten Gruppe fleißig mit. Sie studierten in drei Tagen eine komplette Choreografie ein, die im Juli auf einer großen Bühne in Nürnberg präsentiert wird. Insgesamt 25 Kinder und Jugendliche nahmen an der Aktion teil. "Hip Hop ist wieder im Kommen", erklärt Jugendpfleger Jörg Thiergärtner. Generell seien Subkulturen wieder mehr gefragt, stellt Thiergärtner fest. Seine Kollegin Sonja Panzer ergänzt, dass vor allem auch Sport immer wichtiger für Jugendliche werde. In der Schule sitzen sie viel, haben wenig Abwechslung. Auch der Sportunterricht finde nur noch "sehr reduziert" statt. Deshalb lässt man die Jugendlichen im Jugendtreff auch einfach austoben.



So auch bei Hip Hop. Die Tanzart verlangt Ausdauer, Kraft und Isolation. Das ist die Fähigkeit, seine Körperteile unabhängig voneinander bewegen zu können. Es bedarf also viel Körperbeherrschung, um am Ende ein gutes Ergebnis zu erzielen. "Beim Hip Hop wird der ganze Körper beansprucht", erklärt Trainerin Olga Anschütz.



"Schön ist, wenn sie lachen"

Ihr komme es bei der Arbeit mit den Jugendlichen aber nicht auf jede Bewegung an: "Es geht nicht darum, alles synchron zu tanzen". Viel mehr, so sagt sie, sei ihr der Spaß und Leidenschaft wichtig. "Schön ist, wenn sie lachen", sagt Anschütz. Dabei müsse man die Heranwachsenden aus ihrer geraden Haltung herausbringen. Das kann manchmal auch "blöd ausschauen", macht den meisten letztendlich aber Spaß. "Tanzen ist viel mit Emotionen verbunden", so die Tanzlehrerin.



Das können Emotionen aller Art sein- auch Wut. "Durch Bewegung und die Freude zur Musik wird die Wut weniger", sagt Anschütz. So auch in Hemhofen, denn die Jugendlichen hatten sichtlich Spaß bei ihrer Choreographie. Nun trifft sich die Tänzer-Gruppe noch einmal in den Pfingstferien, um das bereits Einstudierte zu wiederholen und um einen letzten Probedurchlauf für den Auftritt in Nürnberg durchzuführen. Dann sicherlich erneut mit einem Lächeln im Gesicht.