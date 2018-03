Frontalzusammenstoß bei Herzogenaurach

Auf der Fahrt von Herzogenaurach in Richtung Falkendorf geriet am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ein 19-jähriger Fahrer eines Opel Astra zu weit nach rechts auf das Bankett. Wahrscheinlich - so berichtet es die Polizei - erschrak der junge Mann am Steuer so sehr darüber, dass er heftig nach links gegensteuerte. So geriet er auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Renault Megane zusammen.



Dessen 55-jähriger Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr zum Ausweichen. Beide Fahrzeuge wurden an der linken Fahrzeugfront so stark beschädigt, sodass jeweils Totalschaden entstand. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf mindestens 7500 Euro.



Beim Aufprall lösten sich die Airbags in beiden Fahrzeugen aus. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass sie keine körperlichen Verletzungen erlitten hatten.