Freundeskreis trauert mit

Ganz Castlebar, die irische Partnergemeinde Höchstadts, war geschockt, als sich am vergangenen Dienstag die Meldung von Brendan Henaghans (53) plötzlichem Tod verbreitete. Auch Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm (JL) und Dagmar Wennmacher mit dem gesamten Freundeskreis Castlebar sind bestürzt. Brehm sprach der Ehefrau des ehemaligen Amtskollegen und den drei Söhnen seine Anteilnahme und sein Mitgefühl aus.



Kein Unbekannter in Höchstadt

Brendan Henaghan war für viele Höchstadter kein Unbekannter. Für jeden hatte er ein liebevolles Lächeln und immer Zeit für ein Schwätzchen in seinem Healthfood Store (ähnlich einem Reformhaus) in Castlebar.

Im Jahr 2006/2007 und 2012/13 war er Bürgermeister von Castlebar und lange Jahre Mitglied im Castlebarer Stadtrat. Zu einigen Veranstaltungen kam er nach Höchstadt, wie zur Irischen und Russischen Nacht (2010/2013) und wenn Höchstadter Delegationen nach Castlebar kamen, besuchte er sie im Gästehaus.



Freund der Partnerschaft

Er war ein großer Freund der deutsch-irischen Partnerschaft und erklärte: "Der Schüleraustausch mit der Realschule ist sehr wichtig und darf nicht einschlafen. Man müsste Praktikumsplätze für Studenten und Auszubildende in beiden Städten bereitstellen. Die Jugend ist für unser Europa ganz wichtig!"

Enda Kenny, der ehemalige Premierminister Irlands, wohnhaft in Castlebar, schrieb: "Er war ein wahrer Gentleman mit einer besonderen Ausstrahlung und als Geschäftsmann in Castlebar bekannt und beliebt. Ich will ihn immer im Gedächtnis behalten als einen großen Freund, aufrichtig, mit einem wundervollen Humor. Es war ein Privileg, ihn gekannt zu haben!"



Beisetzung auf dem neuen Friedhof

Am vergangenen Freitag fand unter großer Anteilnahme der Bevölkerung das Requiem in Castlebar statt. Anschließend wurde er auf dem neuen Friedhof zu Grabe getragen.