Frauenbund braucht Spenden für Geburtstagsbeutel

Der Frauenbund und die Tafel Herzogenaurach bitten nochmals eindringlich um Hilfe für die Aktion "Geburtstagsbeutel für bedürftige Kinder". "Leider gibt es viele Menschen, die unsere Hilfe hier dringend brauchen", berichtet Gaby Richter. Die Tafel Rentnern, Asylbewerbern, aber auch vielen Alleinerziehenden. Derzeit werden im Monat rund 400 Personen in Herzogenaurach unterstützt, darunter 112 Kinder unter 18 Jahren. Die meisten dieser Menschen sind völlig unverschuldet in diese Situation gekommen. Auch durch Altersarmut sind viele auf die Hilfe der Tafel angewiesen.



Die ersten gespendeten Spielzeuge für Geburtstage bis Dezember wurden bereits je nach Alter von einem bis zu zwölf Jahren und Geschlecht in selbstgenähte Beutel gefüllt und von der Tafel ausgegeben. "Ich finde, dies eine ganz wunderbare Aktion. Die Freude der Kinder ist unbeschreiblich wenn sie zu ihrem Geburtstag von uns ein Geschenk bekommen", erzählt Tafel-Leiterin Gaby Richter.

Die Aktion wird fortgesetzt und soll bis 2018 laufen. Natürlich kommt sie auch Kindern von sozialschwachen Herzogenauracher Familien zugute.



Um nun die nächsten Geburtstagsbeutel füllen zu können, bittet der Frauenbund um Spielzeug jeglicher Art und für jedes Alter, denn "mehr als hundert Beutel zu füllen, ist nicht ganz einfach". Angenommen wird gebrauchtes funktionsfähiges oder neues Spielzeug wie Bälle, Spiele, Stifte, Kuscheltiere, Kinderbücher und Puzzle sowie Malbücher.



Wie die Tafel mitteilt, kam es vor allem bei älteren Kindern zu einem Engpass. Jetzt zu Weihnachten muss bestimmt in dem einen oder anderen Kinderzimmer Platz für neue Spielsachen geschaffen werden. Also beste Gelegenheit die Spielsachen bei der Tafel vorbeibringen, bevor sie entsorgt werden oder auf dem Dachboden landen. Von Autos, Puppen, Barbies bis hin zu Spielautos und Playmobil kann alles gespendet werden. "Einfach etwas, das man dem eigenen Kind auch schenken würde", so Gaby Richter.



Das Spielzeug kann man abgeben bei Richter am Kirchenplatz 5 von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr. Spielsachen nehmen auch die Mitglieder des Frauenbunds gern entgegen.