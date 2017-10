Fränkische Muschelschubser

Fast niemand kann sich unter diesem seltsamen Ehrenamt etwas vorstellen. Doch die Tätigkeit der Ehrenamtlichen ist für die hiesigen Gewässer sehr wichtig. Die Rede ist von den sogenannten "Muschelbetreuern".

Doch weshalb sollte man Muscheln überhaupt "betreuen"? Darüber gibt die Regierung von Mittelfranken Auskunft, die am Samstag für ausgebildete Muschelbetreuer eine Fortbildung an der Laufer Mühle anbot. Biologin Sigrid Baurmann erklärt: "Muscheln gibt es nicht nur im Meer, sondern auch in unseren Bächen, Flüssen und Stillgewässern." Die Bachmuschel beispielsweise ist eine von sieben in Bayern heimischen Großmuschelarten.



Futter für Schweine

Mitte des vergangenen Jahrhunderts gab es in den Fließgewässern die Bachmuscheln noch so zahlreich, dass sie als Futter für Schweine und Enten genutzt wurden. Bis in die 1950er Jahre war sie die häufigste Muschelart in Bayern. Durch die Verschlechterung der Lebensraumbedingungen (Verminderung der Wasserqualität, intensive Nutzung der Talauen, Gewässerausbau) erlitt die Bachmuschel einen Bestandsrückgang von etwa 95 Prozent. Heute ist sie eine streng geschützte Art und wird in den Roten Listen Bayerns, Deutschlands und Europas als vom Aussterben bedroht aufgeführt.

Dabei sind die Muscheln ökologisch für unsere Gewässer von besonderer Bedeutung, denn sie filtern das Wasser und wirken so wie kleine Kläranlagen. Eine Bachmuschel kann bis zu acht Liter Wasser am Tag reinigen. Diese Filterfunktion macht die Muscheln zu wichtigen Mitgliedern des Bachökosystems, die zur Selbstreinigung des Bachs beitragen. Um die wenigen verbliebenen Vorkommen vor weiteren negativen Einflüssen zu schützen, sind engagierte Menschen nötig, die sich zu Muschelbetreuern ausbilden lassen und ein wachsames Auge auf die von Muscheln besiedelten Gewässer in ihrem Umfeld haben.

Um die bedrohten Muscheln zu schützen, bildet die Regierung von Mittelfranken die "Muschelbetreuer" aus. Diese sorgen dafür, dass die Lebensbedingungen für die diversen Muschelarten in den Flüssen und Bächen verbessert werden, so dass sich deren Population erholen kann. Besonders der Bisam zählt zu den Feinden der Muscheln. "Eigentlich ist der Bisam Vegetarier, aber wenn er im Winter nichts anderes findet, frisst er auch Muscheln", erklärt Biologin Sigrid Baurmann. "Wenn das den Muschelbetreuern auffällt, wird ein Bisamfänger eingesetzt."

Doch nicht nur der Bisam ist einer der Feinde der Bachmuschel, sondern auch der Mensch. "Heutzutage werden zwar keine Muscheln mehr als Futtermittel eingesetzt, jedoch wird deren Lebensraum durch Menschen zerstört", sagt Baurmann.

"Die Muschel ist zwar widerstandsfähig, aber nicht auf Dauer", erklärt Andrea Kerskes vom Sachgebiet Naturschutz der Regierung von Mittelfranken. Die Gewässer werden beispielsweise durch Düngung mit Gülle auf nahe gelegenen Feldern oder durch alte Kläranlagen, deren Wasserrückhaltebecken bei Starkregen überlaufen und so beispielsweise Waschmittel in den Fluss gelangt, verschmutzt.



Vom Aussterben bedroht

Durch derartige Verschmutzung wird der PH-Wert der Flüsse verändert, wodurch der Lebensraum der Muschel langfristig zerstört wird. Solche Verschmutzungen monieren die Muschelbetreuer, so dass sie behoben werden können. Die Muschelbetreuer packen aber auch selbst mit an, um die Muscheln zu schützen. Trocknet ein Fluss aus oder wird in der Nähe einer Muschelpopulation beispielsweise eine Brücke repariert, setzen die Ehrenamtlichen die Muscheln um. Problematisch kann es für die Muschelpopulation auch werden, wenn die Wirtsfische, an deren Kiemen sich im Sommer die Muscheleier haften und so verbreitet werden, durch Wehre gehindert werden sich auszubreiten.

"Hier an der Aisch gab es glücklicherweise in den letzten 20 Jahren fast immer Sommerhochwasser, wodurch die Wirtsfische die Wehre umschwimmen und sich die Muscheln ausbreiten können", berichtet Baurmann. In den 90er Jahren gab fast keine einzige Bachmuschel mehr in Mittelfranken. Durch den Einsatz der Muschelbetreuer, die beispielsweise durch Anglervereine zu diesem Ehrenamt stoßen, konnte die Population aber wieder deutlich erhöht werden.

Auch eingeschleppte Arten wie die chinesische Bachmuschel, die durch ihren rötlichen Stich von der Einheimischen unterschieden werden kann, gibt es mittlerweile in unseren Gewässern. Um die Population noch weiter zu erhöhen, weshalb sich dann durch die reinigende Filterfunktion der Muschel auch die Artenvielfalt in den Gewässern vergrößert, sollen aber keine mit Muscheleiern infizierten Wirtsfische ausgesetzt werden, sondern weiter die Lebensbedingungen verbessert werden.