Fränkisch-mediterrane Küchenkenntnisse

Seit Mitte Januar ist der 25-jährige Kroate Davor Keno für fünf Wochen die rechte Hand von Clemens Funke in der Brauereigaststätte Schmidt in Neuhaus. Davor lebt auf der Insel Rab in Kroatien, wo seine Mutter eine Pension führt und er zusammen mit ihr das Bistro "Aida"betreibt, das direkt am Meer liegt. Nach einer Kochlehre und zwei Jahren in einem Hotel als Chefkoch stieg er ins mütterliche Bistro mit ein.



Wie kommt ein junger Kroate nach Neuhaus? - Das wird sich so mancher fragen.

Der ehemalige Gymnasiallehrer und stellvertretende Schulleiter Uli Günther und seine Frau Inge verbringen schon seit vielen Jahren Urlaube auf der Insel Rab - immer in der Pension der Kenos. Als 1992 Davor geboren wurde, herrschte in Kroatien Krieg und viele Pakete mit Babynahrung, Windeln und Babykleidung gingen von Neuhaus nach Rab.



Da lag es auf der Hand, dass zwei Jahre später dem Ehepaar Günther die Patenschaft über Davor angetragen wurde. "Wir machten das gern, und unsere Freundschaft wurde so immer fester." Sie nehmen ihren Patenauftrag sehr ernst. Da Davor noch nie im Ausland war, kamen die Günthers auf die Idee, ihren Patensohn nach Neuhaus einzuladen.



"Er soll seine Deutschkenntnisse festigen und den eigenen sowie den fachlichen Horizont erweitern", erlärt Uli Günther. Er holte Clemens Funke mit ins Boot und der war sofort mit einem Praktikanten in seiner Gaststätte einverstanden: "Inge und Uli Günther kümmern sich mit außerordentlichem Engagement um ihr Patenkind und dabei wollte ich sie gern unterstützen."



"Da es sich zunehmend schwierig gestaltet, junge Menschen aus unserer Region für die Gastronomie - in meinem Fall als Ausbilder, speziell für Köchin/Koch - zu begeistern, finde ich es außerdem sehr schön, dass ich auf diese Weise wieder etwas zur Förderung der Jugend in unserer Branche beitragen kann", erklärt der engagierte Küchenmeister.



"Ich möchte die deutsche Küche besser kennenlernen und bei Clemens bin ich da genau richtig.", verrät Davor und strahlt. Seien es Bratwürste, Schweinebraten mit Kloß oder Spätzle, Wildgulasch - alles steht auf dem Kochplan. Wie man genau eine Pizza zubereitet, das ist noch ein Wunsch von ihm. Bei Clemens steht sie nicht auf dem Speiseplan. Da werde sich vielleicht noch was finden, hofft Uli Günther.



"Bei uns in Kroatien am Meer gibt es hauptsächlich Meeresfrüchte wie Muscheln, Miesmuscheln, Kalamari, Fisch, aber natürlich auch Cevapcici", sagt Davor. Zuhause bei den Günthers verwöhnt er seine Paten mit leckeren kroatischen Gerichten wie heute Duvec-Reis mit Paprika und Zucchini. Davor ist stolz auf seine heimatliche Küche. Aber auch Palatschinken aus Österreich hat er in seinem Repertoire.



Das Bistro in Kroatien ist vom 1. Oktober bis 31. März geschlossen. Da bleibt noch genügend Zeit, um das Lokal für die Saison wieder auf Vordermann zu bringen. "Wenn ich in drei Wochen heim komme, muss ich noch innen die Wände streichen und auch außen gibt es noch viel Arbeit. Da das Lokal direkt am Meer liegt, ist es den Winterstürmen direkt ausgeliefert."



Davor freut sich wieder auf seine Urlaubsgäste aus Deutschland, Österreich, die Italiener im August, aber auch Polen, Tschechen und Slowenen kommen gern auf die Insel Rab. Zahlreiche Ausflüge wie nach Nürnberg, Bamberg, Rothenburg, die Fränkische Schweiz und mehr runden vorher noch seinen "Studienaufenthalt" in Deutschland ab.