Fotos von Unfall und Stau auf der A3 bei Höchstadt: Es hagelt Bußgelder für zwölf Gaffer

Polizei beanstandet zwölf Gaffer



Nach einem Lkw-Unfall am Mittwoch auf der A3 an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord kam es ganztägig zu Behinderungen. Wie die Polizei mitteilt, gab es außerdem mal wieder ein Problem mit Gaffern. Gleich zwölf von ihnen wurden angehalten und beanstandet - es hagelte ordentlich Bußgelder.Nachdem die Erlanger Verkehrspolizei den Unfall auf der A3 aufgenommen hatte und alle nötigen Maßnahmen getroffen wurden, war die Autobahn allerdings noch nicht wieder für den Verkehr freigegeben. Reinigungsarbeiten und Reparaturen an der Schutzplanke konnten erst nach der Bergung der beschädigten Fahrzeuge eingeleitet werden, wie die Polizei mitteilt.Die Beamten widmeten sich in der Zwischenzeit dem Stau, insbesondere den Autofahrern, die sich mehr auf das Fotografieren und Filmen als auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Zwischen 15.30 Und 17.30 Uhr hat die Polizei schließlich zwölf Fahrer beanstandet, die mit dem Gaffen beschäftigt waren.Sie wurden angehalten und beanstandet. Die Bußgelder betragen 128,50 Euro.