Feuerwehr Wachenroth löscht brennendes Auto

Einen Schrecken hat am Samstagnachmittag die Halterin eines Pkw bekommen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.



Brand gerade am Entstehen

Wie die Polizei Höchstadt mitteilt, haben Kunden eines Bekleidungshauses in Wachenroth auf dem Parkplatz festgestellt, dass ein geparkter Kleinwagen aus dem Motorraum qualmt. Die Feuerwehr Wachenroth konnte den gerade entstehenden Brand im Motorraum des Autos schnell löschen.

Der Pkw war schon mehrere Stunden dort abgestellt, die Halterin wurde ausgerufen und kam zum Fahrzeug.

Als Ursache des Brandes vermutet die Polizei einen Defekt in der Elektrik des Fahrzeuges. Ein Fremdverschulden wurde von der Polizei ausgeschlossen.

Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Schaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf 1000 Euro.