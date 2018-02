Fasching 2018: Veranstaltungen im Landkreis Erlangen-Höchstadt

Faschingstermine am Rosenmontag, 12. Februar 2018:





Gute Laune, Musik und bunte Kostüme - wer das Faschingstreiben liebt, findet hier eine Auswahl von Veranstaltungen, die im Landkreis Erlangen-Höchstadt stattfinden.- Dieder Röttenbacher Besenbinder in der Lohmühlhalle (Lohmühlweg 11) von 18 bis 23.45 Uhrin Höchstadt mit Jump 5, Don Camillo & Peppone, Die Dorschn, Happy Dance in der Fortuna Kulturfabrik (Bahnhofstraße) - Beginn um 20 Uhr- Umzug der Weisendorfer Blummazupfer in- Beginn um 14 Uhr- Faschingsumzug in- Beginn auf den Aischwiesen und anschließend Party am Marktplatz mit Wendengugge, DJ Fabian Vangelis - Beginn um 14 Uhr- Faschingstreiben auf dem Marktplatz inmit Musik, Bratwurst, Süßigkeiten und Narren - Beginn um 13.30 Uhr