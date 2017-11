Fans der Heckenmusikanten stürmen das Hofbräuhaus

Franken trifft Oberbayern - oder auf Neuhochdeutsch: Franconia meets Upper Bavaria. Auf jeden Fall brachten dabei am Samstag die "Heckenmusikanten" und knapp 100 in zwei Bussen mitgereiste Fans aus Herzogenaurach und dem Seebachgrund das Hofbräuhaus in München zum Beben. Der Landtagsabgeordnete Walter Nussel, der das Ganze organisiert hatte, strahlte übers ganze Gesicht. Man habe ein Stück fränkische Heimat und Kultur in die Landeshauptstadt getragen. Etwas politisiert wurde natürlich auch, aber die Gemütlichkeit war Trumpf.



Denn es handelte sich bei den Mitgereisten beileibe nicht nur um Parteigänger, sondern vielmehr um Anhänger der gepflegten Blasmusik. Sie kamen unter anderem aus Untermembach, Hesselberg, Klebheim, Niederlindach, Röttenbach, Herzogenaurach, Kairlindach und natürlich aus Burgstall. So hatte sich das der oberste Entbürokratisierer Bayerns auch vorgestellt.



Und mit den "Heckenmusikanten", die es laut Trompeten-Ingo seit gut 20 Jahren gibt und die an einer Hecke in Haundorf ihren ersten Auftritt hatten, gelang ihm ein Glücksgriff. Der Tuba-Peter, der Trompeten-Ingo, der Quetsch'n Rainer, S-Pfiff Jürgen, der Bill, der Tenorhorn-Hans, die Tuba-Birgit und der Schlagzeug-Lothar sind, obwohl sie mehr oder weniger gar nicht zusammen proben, Meister ihres Fachs und verstehen es gekonnt, den musikalischen Spannungsbogen über Stunden zu halten und zu erhöhen.



Nach moderatem Beginn steigerten sie sich in einen regelrechten Spielrausch, und der ließ in der Schwemme keinen kalt. Araber, Japaner, Chinesen, Deutsche und natürlich auch die siegestrunkenen Bayern-Fans tanzten und sangen inbrünstig zu den Klängen der Kapelle. Und diese musste natürlich ein Blitzgewitter von unzähligen Handys über sich ergehen lassen.



Nussel war es, der den Kontakt zur Familie Sperger, welche das wohl bekannteste Wirtshaus der Welt betreibt, herstellte. Die Wirtsleute ermöglichen es Musikkapellen, in der Schwemme ihr Können zu beweisen, wobei die Konzerte in sämtliche Säle des Hofbräuhauses übertragen werden. Der Abgeordnete kennt die Spergers schon seit zehn Jahren, denn auf sein Betreiben hin hält der Waldbesitzerverband Bayerns regelmäßig die Hauptversammlungen dort ab.



Im Laufe des Abends gesellte sich ein uriger Gast zu den Franken. Der Kaspar Brandner höchstpersönlich. So heißt er wirklich. Der rüstige 77-Jährige, der seit seinem 50. Lebensjahr seinen langen Bart trägt und pflegt, tanzte wie der "Lump am Stecken" und verriet, dass er ein Liftl-Maler (Fassaden) war, in der Schützengesellschaft mit dem Schorsch Hackl auf Du und Du ist, und in Herzogenaurach, so sagte er, kenne er die Familie Mayer, die einst in der Hauptstraße ein Kaufhaus betrieb und jetzt in Aurachtal wohnt, so der passionierte Schnupfer.



So verging der Abend wie im Flug. Nach Mitternacht setzte sich der Trupp aus Franken in Richtung Busse in Bewegung, wobei die Heckenmusikanten dabei nochmals den Ton auf Münchens Straßen angaben. Die Heimfahrt wurden, wie schon die Hinreise, von einer kurzen Pause unterbrochen, wo die letzten Würste, die "Zapf" Rainer Seeberger, von der Gastwirtschaft St. Hubertus in Beutelsdorf, und die Brezen von der Bäckerei Polster konsumiert wurden. Kurz nach 2.30 Uhr traf man wieder in heimatlichen Gefilden ein. "So etwas kann nur der Walter", lautete der einhellige Tenor der "Hundertschaft" nach der Ankunft.