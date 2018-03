Fachklinik wird zum Kunstmuseum

Sehr gut besucht war die Vernissage des freischaffenden Künstlers Wolfgang Knobl in der Herzogenauracher Fachklinik. Melanie Bär, die Kulturbeauftragte der Fachklinik, freute sich über die vielen Besucher, darunter auch der Aurachtaler Bürgermeister Klaus Schumann (ÜWB) und Manfred Braun, Vorsitzender des Kunst- und Kulturvereins.



Musik von Stefan Grasse

Die Ausstellungseröffnung umrahmte der bekannte Gitarrist und Kulturpreisträger der Stadt Nürnberg, Stefan Grasse, mit eigenen Kompositionen und Arrangements. Der Gitarrist und Ensembleleiter Stefan Grasse hat sich seit vielen Jahren mit über 2000 Auftritten einen hervorragenden Ruf in der deutschen und internationalen Musikszene erspielt. Neben seiner Tätigkeit als Konzertgitarrist und Musikproduzent ist Stefan Grasse künstlerischer Leiter der "Nürnberger Gitarrennächte".

Der im Sudetenland geborene und in Münchaurach lebende Wolfgang Knobl musste viele Fragen zum Entstehen seiner Bilder beantworten und freute sich auch über einige Kaufanfragen. Bei zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland - zum Beispiel bei den Internationalen Kunsttagen in Bad Windsheim und Veranstaltungen in Reichenfels (Österreich), Högyesz (Ungarn), St. Robert und St.-Luce-sur-Loire (Frankreich) und Nova Gradiska (Kroatien) - zeigte er seine vielfältigen Kunstwerke in Acryl, Öl und Aquarell.

Die Ausstellung "Mit Bildern auf Reisen - vom Gegenständlichem zum Modernen" ist noch bis zum 7. Mai im ersten Stock (Rondell) in der Fachklinik zu sehen.