Exhibitionist vor Erlanger Studentenwohnheim - Zeugen gesucht

Mehrmals hat sich am Dienstagabend (23.01.2018) ein Exhibitionist in Erlangen an einem Studentenwohnheim gezeigt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.Der noch unbekannte Mann zeigte sich zwischen 18.30 Uhr und 19.15 in der Wichernstraße gleich dreimal. Er wurde von den belästigten Frauen wie folgt beschrieben: Alter zwischen 20 und 25 Jahren, ungefähr 170 bis 175 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, dunkle Augen, keine Brille.Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden. Die Nummer lautet: 0911/2112 3333.