Europafahrt endet bei Höchstadt

Bis 10 Uhr war die Verkehrswelt auf der A 3, zwischen Pommersfelden und Erlangen, noch in Ordnung. Kurz nach 10 Uhr war damit Schluss. Ein 37-jähriger Niederländer, der sich mit seinem Mercedes auf dem Weg in den Silvesterurlaub befand, schätzte kurz nach der Anschlussstelle Höchstadt-Ost den Abstand zum vorausfahrenden baugleichen Pkw eines 43-jährigen Hessen falsch ein und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, aber es bildete sich blitzschnell ein Stau, der bis über die Anschlussstelle zurück reichte.



Das wurde einem 50-jährigen polnischen Busfahrer zum Verhängnis. Der hatte gerade eine 19-köpfige taiwanesische Reisegruppe vom Flughafen in Frankfurt abgeholt und startete eine Europarundfahrt. Die endete jedoch 300 Meter vor der Anschlusstelle Höchstadt-Ost. Dort fuhr der Reisebus auf einen Sattelzug auf, der am Stauende stand.



Unfall ging glimpflich aus

Unmittelbar darauf krachte es ein paar Meter weiter hinten nochmals. Eine 21-jährige Berlinerin war, ebenso wie kurz zuvor der Busfahrer, unaufmerksam und fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Dieser Kleinunfall konnte, da niemand verletzt wurde, von den Beamten der Erlanger Verkehrspolizei nebenbei aufgenommen werden, weil der Busunfall alle personellen Ressourcen erforderte. Neben einem Rettungshubschrauber kamen die Feuerwehr Höchstadt, das THW Baiersdorf und mehrere Rettungsteams zum Einsatzort.



Glücklicherweise waren die Unfallfolgen überschaubar. Der Busfahrer erlitt leichte Beinverletzungen und zwei seiner Passagiere hatten sich an den Vorderlehnen gestoßen. Der Bus war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Aus diesem Grund war die Autobahn in Richtung Regensburg zwischen 10.30 und 12 Uhr teilweise, bzw. vollständig gesperrt. Die Sachschäden an Bus und Lkw belaufen sich auf rund 20 000 Euro. Die Buspassagiere konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. Bei den beiden anderen Unfällen summieren sich die Sachschäden auf 10 000 Euro.



Durch die Rettungsgasse

Danke der starken Unterstützung fanden die Polizeibeamten auch die Zeit, mal neben den eigentlichen Unfall zu blicken. Ein Rettungswagen war durch die vorbildlich gebildete Gasse gefahren. In seinem Schatten war ihm jedoch ein dänischer Tourist mit seinem Pkw gefolgt. Der wurde unter dem Jubel der im Stau wartenden Fahrzeugführer angehalten und sofort beanstandet. Dabei wurden 200 Euro für die nicht gebildete Rettungsgasse und 100 Euro für das Rechtsüberholen zu Grunde gelegt.