ESC Höchstadt verwandelt Halle in Tollhaus

Zum ersten Mal hatte der Eis- und Schwimmsportclub Höchstadt (ESC) am Samstagnachmittag zum Fasching für Kids in die Aischtalhalle eingeladen. Die Veranstaltung war auf Anhieb ein Erfolg. Rund 450 junge, auch ganz junge Narren waren mit Eltern oder Großeltern in lustigen Verkleidungen gekommen.



Die Jugendgarde, die Nachwuchsgarde der sechs- bis zehnjährigen Tänzerinnen der Röttenbacher Besenbinder nebst Tanzmariechen Anna Feiler und der bekannte Zauberer Cartini sorgten zwischendurch für kurzweilige Unterhaltung. Eine Tombola mit schönen Preisen vervollständigte das bunte Angebot.



Wie es zu dem Kinderfasching kam, verriet die Vorsitzende des ESC Höchstadt, Nadja Müller, dem FT: "Im letzten Jahr waren einige von uns ESC-Mamis mit ihren Kids beim großen Kinderfasching im Sonnensaal in Lonnerstadt. Und da kam die Idee auf, dass wir so etwas doch auch in Höchstadt auf die Beine stellen könnten. Klar war uns, dass wir das ohne Hilfe aus dem Verein nicht schaffen können. Es hat geklappt, wie man heute sieht", strahlte sie zufrieden.



Alle halfen zusammen

Alle Abteilungen hatten zusammengearbeitet. Es wurden Kuchen gebacken, Brotzeiten gerichtet, Getränke besorgt, die Halle bestuhlt, und, und .... Zur Freude aller hatte eine große Bäckerei aus der Nähe noch Krapfen spendiert und ein Höchstadter Metzger sorgte gratis für Deftiges. "Nur bei viel Mithilfe kann so ein Event gelingen", sagte Müller noch einmal stolz am Nachmittag.



Jede Eintrittskarte war gleichzeitig ein Los für die Tombola und in den Vorführ-, Tob- und Tanzpausen wurden eifrig Losnummern gezogen. Matze stand als DJ am Mischpult, führte durchs Programm und marschierte an der Spitze der Polonaise. Da konnte wirklich gar nichts schief gehen. Die Stimmung unter den Gästen in der Halle war einfach super und es gab auch genug Platz zum Tanzen und Toben für die energiegeladenen kleinen Faschingsnarren.



"Wir haben bewusst nicht so viele Programmpunkte eingebaut, denn die Kinder sollen sich ausgiebig bewegen können", meinte die Vorsitzende. Am Ende eines lustigen, bunten Nachmittags erklärten zwei Faschingsmasken zufrieden, aber auch etwas erschöpft: "Schöööön war's."