Es weihnachtet vor derLadentür

Klar, dass Powerfrauen, die "ihren Laden" eigenhändig stemmen, auch einen Christbaum schultern können. Als am Freitagmorgen die Weihnachtsbäume an die Inhaber der Innenstadtgeschäfte ausgegeben wurden, war der Transport kein Problem. Natürlich waren unter den 34 Gewerbetreibenden, die auf dem Marktplatz Weihnachtsbäume abholten, auch etliche Herren.



Spätestens zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Freitag, 8. Dezember, sollen die Bäume vor den Geschäften die Innenstadt zur Weihnachtsmeile machen. Dass sie zuvor ganz individuell geschmückt werden, verrieten einige Geschäftsinhaberinnen schon beim Abholen. Wie anders als "naturschön" sollte Renate Lang, Inhaberin des gleichnamigen Geschäfts ihr Bäumchen auch schmücken. "Mit Äpfelchen, Tannenzapfen und Strohsternen" will die Höchstadter Geschäftsfrau ihrem Baum zu weihnachtlicher Pracht verhelfen.



Wer in den Wochen bis zum Fest bei der Bücherstube vorbei kommt, wird dort einen ganz anderen Baum vorfinden. Inhaberin Elke Reitmayer will mit Lyrik weihnachtliche Stimmung herbeizaubern. "Gedichte am Baum" sollen bei den Besuchern die richtigen Weihnachtsgefühle auslösen.



"Ganz klassisch in Rot", beantwortet Christine Lettenmeier, die Frage nach ihrem Weihnachtsschmuck. Die Inhaberin von "BioLett" ist mit ihrem Stil nicht ganz allein. Auch Nadine Soßna vom "Stadtfriseur" will ihren Baum in den klassischen Weihnachtsfarben Rot-Gold verzieren.



Eines einte die Geschäftsleute der Innenstadt bei der Vergabe der Weihnachtsbäume: Alle waren ganz schnell wieder weg. Was aber keineswegs an den frostigen Temperaturen lag. "Keine Zeit, wir sind selbstständige Unternehmer", war zu hören. Wie Marketing-Manager Thomas Oppelt mitteilte, wird die Aktion über den "Projektfonds" finanziert.