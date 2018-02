Es soll wieder einen Tag der offenen Tür geben

In ungezwungener Runde trafen sich die Teilnehmer am vergangenen Dienstagabend auch mit einigen Gemeinderäten zum Unternehmerstammtisch im Landhotel "3 Kronen". Christian Jakobs, der Kämmerer der Gemeinde, informierte die Teilnehmer über den aktuellen Stand im Bereich der kommunalen Finanzen und über geplante Projekte der Gemeinde Adelsdorf für 2018. Wichtig war auch am Ende die gemeinsame Festlegung eines Termins für die Neuauflage des "Tag des offenen Gewerbegebietes" im Jahr 2019.



Gute Infrastruktur

Nach einer kurzen Begrüßung durch Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) kam der Kämmerer gleich auf den Punkt. Er referierte über Ergebnisrücklagen, Ergebnishaushalt weiter über die Ertragsarten, wichtige Aufwandsarten für Sach- und Dienstleistungen sowie über Unterhaltsmaßnahmen wie Straßenunterhalt, Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, und die Sanierung der Feuerwehrgebäude Adelsdorf - alles mit Zahlen belegt. Jakobs ging auch auf den Ortsentwicklungsplan mit dem Einzelhandelsentwicklungskonzept ein.



Adelsdorfs Infrastruktur sei gut gerüstet und fange auch die vielen Neubürger auf. Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen wie der Ausbau der Kinderbetreuung (KiTa Kunterbunt / Wolkenkuckucksheim), bis zum Hochbehälter Aisch und noch mehr erklärte er immer auch mit Zahlen. Interessant war für die Unternehmer auch die Schuldenentwicklung der Gemeinde. "In den nächsten Jahren steigen wieder die Schulden", so Jakobs. "Aber die Verschuldung pro Einwohner bei uns in Adelsdorf liegt unter dem Landesdurchschnitt", ergänzt Fischkal. Zusammenfassend werde aber in der Ergebnisrechnung mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet, verursacht auch durch die in 2016/2017 gebildeten Rückstellungen. Die Unterlagen konnten die Teilnehmer zum genaueren Durcharbeiten mit nach Hause nehmen.



Belebung des Ortszentrums

Fischkal sprach seinem Kämmerer ein großes Lob aus: "Er hat seit dem 1. Juli 2013 viel geleistet!"

Die Belebung des Ortszentrums war ein Thema und der Vorschlag eines Wochenmarktes hörte sich gut an, wurde aber dann wieder verworfen. Einen Termin für den "Tag des offenen Gewerbegebiets" fand man an diesem Abend noch nicht. Der Bürgermeister sucht nun drei Termine aus, jeweils für Mai, Juni und Juli 2019 und anschließend wird er eine Umfrage bei den im Verteiler gemeldeten Unternehmen durchführen. Der Termin mit der meisten Zustimmung kommt dann zum Zug.



Wichtig und viel attraktiver wäre auch vielen Unternehmen, dass dieser Tag ein verkaufsoffener Sonntag ist. Da jede Kommune vier verkaufsoffene Sonntage durchführen darf, werde das kein Problem sein, versprach Fischkal. Als Beispiel für einen verkaufoffenen Sonntag nannte er den 17. September 2012. Damals präsentierten 60 Adelsdorfer Unternehmen ihre Betriebsstätten und Produkte; ein Oldtimer-Shuttle-Bus fuhr die Gäste über das weitläufige Gelände von einem Betrieb zum anderen. Die Unternehmer, die noch nicht im Unternehmer-Verteiler der Gemeinde gemeldet sind, werden demnächst im Amtsblatt gebeten, sich zu melden.