Erwin Meister ist neuer Siebener

Die Feldgeschworenen der Gemarkung Oberndorf haben Erwin Meister aus Weiher zum neuen Siebener gewählt. Er ist damit der Nachfolger für den verstorbenen Johann Hertlein. Bürgermeister Hans Beck vereidigte den Neugewählten. Der Eid verpflichtet den Feldgeschworenen insbesondere zur Verschwiegenheit und zur lebenslangen Bewahrung des Siebenergeheimnisses. Wie Beck mitteilte, gibt es in Oberndorf nur drei Feldgeschworene. Wenn Grenzen abgemarkt werden, seien sie wertvolle Helfer des Vermessungsamtes. Das Amt des Feldgeschworenen sei eines der ältesten Ämter der kommunalen Selbstverwaltung.



In der Sitzung wurden auch die wiedergewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Pommersfelden/Limbach durch Gemeinderatsbeschluss bestätigt. Am 7. Januar waren Frank Derrer von den Aktiven im Amt des ersten Kommandanten und Markus Vogel als dessen Stellvertreter wieder gewählt worden. Beide Kommandanten bekleiden dieses Amt bereits seit sechs Jahren.



In der ersten Sitzung des neuen Jahres warf Beck auch einen Blick auf die bevorstehenden Aufgaben der Gemeinde. Er nannte den Bau der neuen Brücke über die Ebrach in Pommersfelden und den Bau einer Teilstrecke des künftigen Radwegs zwischen Höchstadt und Pommersfelden. Am 1. Mai stehe zudem ein denkwürdiger Tag an. Pommersfelden werde als eigenständige Gemeinde 40 Jahre alt. Dafür müssten Vorbereitungen getroffen werden.



Beck erinnerte auch noch einmal an den Sturm, der in Wind große Schäden angerichtet hatte. Dabei habe man feststellen können, wie wichtig die Drehleitern der Feuerwehr bei den Aufräumarbeiten waren. Ohne Drehleitern wäre niemand auf die Dächer gekommen.