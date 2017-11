Auto rast bei Neundorf gegen Baum und brennt - Ersthelfer wird zum Lebensretter

von RICHARD SÄNGER

Mehr Glück als Verstand hatte ein 47 Jahre alter Mann am Dienstag: Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über seine Corvette und kam mit zwar schweren, laut Polizei aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen davon.



Der Mann war mit seinem PS-starken Fahrzeug gegen 9 Uhr zwischen Neundorf und Oberniederndorf unterwegs, wo er kurz vor einer Kurve ein anderes Auto überholte. Beim Wiedereinscheren kam er aufs Bankett und verlor die Kontrolle. Er flog mit seinem Pkw rund 15 Meter durch die Luft, querte dabei den breiten Grünstreifen sowie einen Radweg neben der Straße und krachte gegen einen Baum. Das Auto fing Feuer.



Der Fahrer konnte sich nicht selbst befreien. Nur das beherzte Eingreifen eines Verkehrsteilnehmers, der den Verletzten aus dem brennenden Auto zog, konnte Schlimmeres verhindern. Der Mann wurde vom eintreffenden Rettungsdienst und einem Notarzt behandelt und anschließend ins Südklinikum Nürnberg eingeliefert.



Aufgrund der Unfallmeldung alarmierte die Integrierte Leitstelle die Feuerwehren aus Neundorf, Oberreichenbach, Münchaurach und Herzogenaurach sowie die Wehren aus Mausdorf, Wilhelmsdorf und Emskirchen aus dem benachbarten Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Zum Einsatzort eilte auch Polizei aus beiden Landkreisen und der Rettungshubschrauber Christoph 65.



Beim Eintreffen der ersten Feuerwehr stand der Sportwagen voll in Flammen, die Feuerwehr Mausdorf brachte das Feuer mit Löschschaum unter Kontrolle und verhinderte ein Übergreifen auf die dicht stehenden Bäume. Der Pkw brannte in kürzester Zeit vollständig aus - es entstand ein Schaden von rund 90 000 Euro.



Die Staatsstraße war für die Dauer des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt.