Erst Schnee, dann frühlingshafte Temperaturen - Wie wird das Wetter am Wochenende?

Nachdem in der letzten Woche die kältesten Temperaturen erreicht wurden, die es jemals Ende Februar gab, hat jetzt der meteorologische Frühling begonnen. Und das ist dem Wetter in Franken anzumerken.



In der Nacht zum Samstag überquert uns ein schwaches Schneefallgebiet. Es wird null bis zwei Zentimeter Neuschnee geben, so Wetterexperte Stefan Ochs.



Tagsüber gibt es am Samstag keine Niederschläge mehr. Wie bedeckt es tagsüber sein wird, ist noch unklar. Je nach Sonnenscheindauer werden maximal +2 bis +6 Grad erreicht. Dazu weht ein schwacher Ostwind.



Am Sonntag grüßt der Frühling



Weiterer Niederschlag wird für die Nacht zum Sonntag erwartet. Laut Wetterexperte Stefan Ochs fällt bei Temperaturen um 0 Grad teils Schnee, teils Regen. Dann kann es glatt auf den Straßen werden. Jedoch werden die Niederschlagsmengen wahrscheinlich so gering sein, dass die Sache doch eher harmlos bleibt.



Am Sonntag grüßt dann der Frühling. Von Mittag weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind. Dabei kann es bis +11 Grad warm werden. Tagsüber bleibt es trocken.



In der nächsten Woche ist es recht freundlich. Mal wolkig, mal heiter, kaum Schauer, am Tag um +10, nachts bis nahe 0 Grad. Schwache Winde aus wechselnden Richtungen.