ErlangenPass mit über 100 Angeboten

Seit Januar 2016 erleichtert der ErlangenPass Menschen in sozial benachteiligten Lebenslagen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Erlangen. Nahezu 5.000 Menschen verlängerten oder beantragten 2017 den Pass, mit dem man Ermäßigungen bei zahlreichen städtischen Einrichtungen, Veranstaltungen, Schwimmbädern und im Erlanger Stadtbusverkehr erhält. Mittlerweile gibt es über 100 Angebote.

?Dass der ErlangenPass so erfolgreich ist, liegt an vielen attraktiven Ermäßigungen?, sagte Oberbürgermeister Florian Janik bei einer Veranstaltung, mit der die Stadt den zahlreichen Anbietern dankte. ?Mit ihrer Unterstützung für den ErlangenPass zeigen Einrichtungen, Vereine und Unternehmen einmal mehr soziale Verantwortung in unserer Stadt?, freut sich Sozialbürgermeisterin Elisabeth Preuß. Derzeit können ErlangenPass-Besitzer neben den bewährten Ermäßigungen für den Erlanger Busverkehr und die Erlanger Bäder aus über 100 Angeboten in Bereichen wie Bildung, Musik und Kunst, Sport und Freizeit, Einzelhandel und mehr wählen. Unternehmen engagieren sich ebenso wie Vereine oder städtische Einrichtungen. Jüngst wurden beispielsweise die Angebote des Kunstpalais und der Jugendfarm erweitert. So bietet das Kunstpalais zusätzlich eine äußerst günstige Ferienbetreuung an und bei der Jugendfarm ist mit dem ErlangenPass jetzt auch der Familienbeitrag ermäßigt. Neu dabei ist der Verein ?Mütter- und Familientreff Erlangen e.V?. mit zahlreichen Kursen und Veranstaltungen. Dank einer Kooperation des HCE (Pro Handballclub Erlangen) und der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach können Inhaber des ErlangenPasses ab sofort für nur 5 Euro in der Arena Nürnberger Versicherungen Bundesliga-Spiele erleben. Für die Fahrt dorthin besteht ein Busshuttle, der kostenfrei genutzt werden kann.

Den Pass erhalten vor allem Sozialleistungsempfänger sowie Personen, die einen Freiwilligendienst ableisten. Die Stadt Erlangen möchte das Angebotsspektrum noch erweitern. Unternehmen, Einrichtungen und Vereine, die für Nutzer des ErlangenPasses Vergünstigungen anbieten wollen, können sich an die ErlangenPass-Stelle wenden (Telefon: 09131/86-1931 oder E-Mail: erlangenpass@stadt.erlangen.de).

13.12.2017

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen