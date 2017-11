Erlangen: Zwei Männer schlagen 49-Jährigen und werfen ihm Flasche an den Kopf

Am Sonntagnachmittag kam es an den Erlanger Arcaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 49-jähriger Mann zunächst von zwei jungen Männern beleidigt.Im weiteren Verlauf wurde dem Mann von einem der beiden Täter Angreifer mit der Faust auf die Brust geschlagen.Aus Angst vor weiteren Übergriffen ergriff der Geschädigte die Flucht. Während er davonlief, warf ihm der zweite Angreifer eine Glasflasche gegen den Kopf. Das Opfer erlitt eine Schwellung am Kopf und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.Ein Tatverdächtiger konnte noch in Tatortnähe von Polizeibeamten angetroffen werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall unmittelbar vor dem Haupteingang der Arcaden beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 09131/760-114 mit der Polizeiinspektion Erlangen in Verbindung setzen.