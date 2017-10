Erlangen: Unbekannter schlägt Frau in Spielhalle und flieht mit Tretroller

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Spielhalle in der Erlanger Innenstadt zu einer Körperverletzung. Wie die mittelfränkische Polizei berichtet, wurde eine 38 Jahre alte Frau dabei verletzt.Sie wurde von einem bislang unbekannten Täter geschlagen und zu Boden geschubst. Im Anschluss entfernte sich der Mann auf einem silbernen Tretroller.Die Erlangerin klagte im Anschluss über Schmerzen und wurde zur Überprüfung und weiteren Behandlung in ein Erlanger Krankenhaus verbracht.Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 09131/760115 mit der zuständigen Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.