Erlangen: Rücksichtsloser Lkw-Fahrer überfährt fast ein Kind und flüchtet

Die Unfallfluchtfahnder der Erlanger Verkehrspolizei ermitteln derzeit in einem Fall, bei dem ein rücksichtloser Lkw-Fahrer fast ein Kind überfahren hätte.



Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag (11.07.2017) gegen 12.40 Uhr in der Rennesstraße in Erlangen. Die Schülerin fuhr südwärts. Auf Höhe der Einmündung Steinknöck stand auf der entgegenkommenden Straßenseite ein Bus an der dortigen Haltestelle. Als sie sich dem Bus näherte, überholte ein Lkw den Bus. Um dem drohenden Frontalunfall zu entrinnen, wich das Mädchen nach rechts aus und versuchte auf den Gehweg zu gelangen. Dabei blieb sie am Bordstein hängen, stürzte und zog sich erhebliche Verletzungen zu.



Fahrer und Beifahrer haben Unfall beobachtet



Der Lkw-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt ungerührt fort. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch sein Beifahrer hatten den Unfall bemerkt, denn sie hatten noch grinsend auf das verletzte Mädchen gedeutet, als sie weiterfuhren. Sie waren mittleren Alters und trugen beide Sonnenbrillen.



Es handelte sich um einen weißen Lkw mit roter Aufschrift auf dem Führerhaus. Die Polizei bittet die Anwohner um Mithilfe. Ein Lkw zur Mittagszeit ist in der Rennesstraße eher unüblich. Fanden dort Bauarbeiten statt, bekam jemand Möbel oder Großgeräte geliefert oder kann sonst jemand sachdienliche Hinweise geben?



Mitteilungen bitte an die Verkehrspolizei Erlangen per Telefon unter der 09131 760428, per E-Mail an die Adresse pp-mfr.erlangen.vpi@polizei.bayern.de oder persönlich in der Schornbaumstraße 11 in Erlangen.