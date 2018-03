Erlangen: Mutter fährt ihr siebenjähriges Kind unter Drogeneinfluss zur Schule

Junge fehlte in der Schule





Mehrere Betäubungsmittel intus



Eine 29-jährige Frau wurde laut Polizeibericht am Donnerstagmorgen von einer Polizeistreife der Erlanger Polizei aus dem Verkehr gezogen, nachdem sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihren siebenjährigen Sohn zur Schule fuhr.Die Polizeistreife war bereits auf der Suche nach dem Erstklässler, da dieser unentschuldigt in der Schule fehlte. Im Rahmen der polizeilichen Suche wurde die Streife auf die 29-jährige Mutter aufmerksam, die mit ihrem Auto an der Schule vorbei fuhr. Bei der Überprüfung stand die Frau sichtbar unter Drogeneinwirkung und zeigte deutliche körperliche Ausfallerscheinungen.Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf verschiedenartige Betäubungsmittel. Die 29-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem verständigten sie unverzüglich das Jugendamt über den Vorfall.