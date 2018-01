Erlangen: Mehrere Unfälle auf winterglatter A3 - 35-Jähriger überschlägt sich mit Neuwagen

Mit neuem Auto überschlagen



Der plötzliche Wintereinbruch führte am Mittwoch auf der A3 bei Erlangen zu mehreren Unfällen. Wie die Polizei mitteilt, kam gegen 9.40 Uhr ein 18-jähriger Nürnberger von der Straße ab.Der junge Mann war mit dem Auto seiner Mutter unterwegs und fuhr schon recht langsam. Allerdings war er immer noch zu schnell für die winterglatte Fahrbahn. Er glitt in den Graben, wo die Rutschpartie an einem Verkehrszeichen endete.Eine halbe Stunde später ereilte einen 41-jährigen Mann auf demselben Streckenabschnitt ein ähnliches Schicksal. Allerdings schleuderte er mit seinem Transporter nicht nach rechts, sondern gegen die Mittelschutzplanken, wo der Wagen bis zur Fahruntüchtigkeit verformt wurde. Ein Abschleppdienst holt ihn dort ab.Weniger glimpflich ging ein Unfall aus, der sich in den frühen Morgenstunden ereignet hatte. Ein 35-jähriger Mann hatte im Raum Frankfurt einen Audi A 6 erworben und wollte ihn nun in seine Heimat überführen. Kurz nach 04.00 Uhr passierte er Erlangen und beschleunigte seinen Wagen im dreispurigen Bereich des Reichswaldes.Allerdings war er auf der regennassen Autobahn zu schnell unterwegs. Die Reifen verloren den Bodenkontakt und der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Er schleuderte in den Straßengraben, wo sich das Auto überschlug. Der 35-Jährige erlitt leichte Blessuren und wurde in die Klinik gefahren.Sein neu erworbenes Auto erlitt dabei einen Totalschaden.