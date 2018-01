Erlangen: Mehrere Schlägereien beschäftigen Polizei

Im Laufe des Dienstags ist es in Erlangen zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, wie die Polizei berichtet. Die Tatverdächtigen wurden bereits ermittelt. Auf die Schläger kommen nun Strafverfahren wegen Körperverletzung zu. Die Opfer trugen lediglich leichtere Verletzungen davon.Um 11.30 Uhr kam es während eines Kurses in einem Dienstleistungsunternehmen zu einer Attacke eines 18-jährigen Erlangers. Der Heranwachsende schlug dabei ohne triftigen Grund einem minderjährigen Lehrgangsteilnehmer gegen die Nase.Gegen 13.15 Uhr kam es in einer Wohneinrichtung für psychisch Kranke zu einem Vorfall ausgehend von einer 48-jährigen Frau. Diese riss zunächst Blumen aus der Erde des Vorgartens der Einrichtung. Als sie aufgefordert wurde dies zu unterlassen, bedrohte sie die Beschwerdeführerin zunächst verbal, ehe sie begann ihr Opfer mit einem Schal zu würgen. Der Angriff konnte durch Pflegekräfte unterbunden werden. Das zuständige Amt veranlasste in der Folge die Unterbringung der 48-jährigen Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus.Bereits nach Mitternacht kam es zu einem weiteren Vorfall in einer Diskothek. Zwei alkoholisierte junge Männer gerieten in der Lokalität wiederholt in Streit. Ein 20-jähriger Mann schlug seinem Kontrahenten schließlich mit der Faust ins Gesicht. Eingreifende Partygäste konnten die Streitigkeit zunächst schlichten - doch der Tatverdächtige verhielt sich weiterhin äußerst aggressiv. Nachdem er seinem Opfer mit weiteren Schläge drohte, wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Der mit knapp 1,6 Promille nicht unerheblich alkoholisierte Schläger, durfte seinen Rausch in der Arrestzelle ausschlafen.