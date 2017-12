Erlangen: Jugendliche Ladendiebinnen hatten Teppichmesser und Skalpell bei sich

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr überführte ein Ladendetektiv eines größeren Kaufhauses in der Erlanger Innenstadt zwei Teenager beim Ladendiebstahl, wie die Polizei mitteilt.Eine 15-Jährige entwendete zunächst ein hochwertiges Parfüm. Die Jugendliche wurde vom Detektiv angehalten, nachdem sie das Geschäft verlassen hatte ohne das Duftwasser bezahlt zu haben. Mit dabei war ihre 14-jährige Freundin.Bei beiden kam in der Folge weiteres Diebesgut, das ebenso aus dem betroffenen Laden stammt, zum Vorschein. Die zwei Jugendlichen entwendeten neben dem besagten Parfüm hochpreisige Damenunterwäsche. Der Gesamtwert der Beute beträgt etwa 400 Euro.Zu allem Überfluss stellten die hinzugezogenen Polizeibeamten auch noch "gefährliche Werkzeuge" bei den zwei Diebinnen fest. Die Jugendlichen führten jeweils in Zugriffsnähe ein "Teppichmesser" beziehungsweise ein "Skalpell" mit.Die zwei Erlangerinnen haben sich nun wegen Diebstahls mit Waffen strafrechtlich zu verantworten.