Erlangen: In eigener Wohnung eingesperrt - Betrunkener ruft Polizei und geht auf Beamte los

Betrunkener geht plötzlich auf Helfer los



Über 2 Promille: Ein 43-jähriger Mann war am Sonntagmorgen so betrunken, dass er sich selbst in seiner Wohnung einsperrte - und dann die Polizei um Hilfe rief. Doch statt es den Beamten zu danken, ging der Betrunkene auf sie los.Wie die Polizei mitteilt, rief am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Erlanger beim Notruf an: Er habe sich in seiner Wohnung eingesperrt und müsse sich, falls er keine Hilfe erhält, vom Balkon abseilen.Als die Polizeibeamten mit Hilfe der Feuerwehr die Wohnungstüre öffneten, fanden sie den stark betrunkenen 43-jährigen Mieter in der Wohnung vor.Während der Aufnahme des Sachverhaltes schlug dieser einen Polizeibeamten mit der Hand ins Gesicht. Der zweite Polizeibeamte wurde von ihm am Bein verletzt. Den Polizeibeamten gelang es jedoch, den 43-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen und ins Klinikum bringen zu lassen.Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die beiden Polizeibeamten blieben weiterhin dienstfähig.