Erlangen-Höchstadt: Familienvater verursacht Unfall - Auto fährt gegen Baum

Ein 41-jähriger Mann aus Heroldsberg befuhr am Samstagabend mit seiner Familie die Kreisstraße ERH 6 zwischen Nürnberg und Kalchreuth im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Als er auf ein langsamer fahrendes Auto aufschloss, entschied sich der Familienvater dieses Auto zu überholen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand scherte er also zum Überholen aus, übersah dabei allerdings, dass er selbst bereits von einem 47-jährigen Kalchreuther überholt wurde. Durch das Ausscheren wurde das Fahrzeug des Kalchreuthers zum Ausweichen gezwungen und fuhr über den dortigen Grünstreifen und den anschließenden Radweg bis in den Wald, wo ein Baum das Fahrzeug letztlich stoppte.Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, die Insassen im Fahrzeug des Fahrers aus Heroldsberg blieben glücklicherweise unverletzt. Die Kreisstraße musste über eine Stunde lang komplett zwischen Kalchreuth und Nürnberg-Neunhof gesperrt werden.Am Auto entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 15000,-- Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun einem Strafverfahren stellen.