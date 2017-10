Erlangen: Grill in der Wohnung, um Heizkosten zu sparen - Schwangere wird schwer verletzt

Paar stellt Grill in die Wohnung: Vergiftung!



Eine schlechte Idee hatte ein junges Paar in Mittelfranken: In der Nacht von Freitag auf Samstag grillte der 23-Jähriger mit seiner 20-jährigen Lebensgefährtin auf dem Balkon seiner Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Erlanger Norden. Das berichtet die Erlanger Polizei am Samstagvormittag.Weil die beiden eine nicht unerhebliche Heizkostennachzahlung aus dem vergangenen Monat hatten und um Heizkosten zu sparen, stellte der 23-Jährige den Grill mit den glühenden Kohlen in die Wohnung.Hier breitete sich nicht nur die Wärme der glühenden Kohlen aus, sondern auch eine beträchtliche Menge an geruchlosem und höchst giftigem Kohlenmonoxid, so dass beide mit einer Kohlenmonoxid Vergiftung in die Uniklinik Erlangen eingeliefert werden mussten.Während der 23-Jährige nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte, musste seine schwangere Lebensgefährtin auf der Intensivstation behandelt und in eine Spezialklinik verlegt werden.Für die Bewohner der restlichen Wohnungen des Mehrfamilienhauses bestand keine Gefahr. Sie konnten, nachdem Schadstoffmessungen durch die Feuerwehr Erlangen durchgeführt wurden, in ihren Wohnungen bleiben.Gegen den 23-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.