Erlangen: Beleidigungen, Drohungen und Gewalt gegen Polizeibeamte

Am Sonntagmittag fuhr eine Polizeistreife wegen eines vermeintlichen Notfalles einer Frau, die angeblich geschlagen wurde, zu einem Mehrfamilienhaus nach Weiher. Als die Beamten an der Wohnung klingelten, öffnete der alkoholisierte Wohnungsinhaber die Türe und beleidigte die Polizeibeamten sofort mit unflätigen Äußerungen. Anschließend schlug er einen Polizisten unvermittelt gegen die linke Schulter.



Um weitere Angriffe zu verhindern, wurde der Mann mit leichtem körperlichen Zwang zu Boden gebracht, so der Bericht der Polizei. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht am Ellenbogen verletzt. Im weiteren Verlauf beleidigte er die anwesenden Beamten und sprach wilde Drohungen aus. Sein Verhalten war wohl auch dem starken Alkoholkonsum geschuldet. Eine Atemalkoholüberprüfung erbrachte einen Wert von 2,78 Promille. Der Mann wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung angezeigt.