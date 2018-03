Erlangen: 71-Jähriger kracht mit neuem Wagen gleich in fünf parkende Autos

In einer Tiefgarage in der Erlanger Innenstadt, hatte am Montagmittag ein 71-Jähriger Probleme beim Ausparken.Laut Polizeibericht verlor der Fahrer beim Ausparken die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen beschleunigte ohne erkennbaren Grund und krachte in zwei parkende Autos. Die prallten wiederum auf drei weitere Fahrzeuge.Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es war das erste Mal, dass er den Wagen benutzt hat. Wegen weiteren Details zum Verlauf des Unfalls muss noch ermittelt werden. Die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus.Es wurden nur fünf der sechs Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.