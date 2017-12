Erlangen: 68-Jährige Frau aus Neunkirchen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Marianne J. wird wie folgt beschrieben:



Seit Freitagmittag (15.12.2017) wird die 68-jährige Marianne J. aus Neunkirchen am Brand (Lkrs. Forchheim) vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.Marianne J. ist laut Polizei derzeit stationär in Behandlung in der Erlanger Kopfklinik in der Schwabachanlage. Am Freitagmittag verließ sie gegen 13:00 Uhr die Klinik und wollte eine namentlich nicht bekannte Freundin besuchen. Seitdem ist die 68-Jährige weder in die Klinik noch an ihren Wohnort in Neunkirchen am Brand zurückgekehrt.Es ist nicht auszuschließen, dass Marianne J. die Orientierung verloren hat und womöglich ärztliche Hilfe benötigt.68 Jahre alt, circa 160 cm groß, circa 60 kg, schlanke Figur, braun/grau melierte nackenlange Haare, braune Augen, trägt eine Brille, war zuletzt mit einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Die Frau führt vermutlich eine rot/braune Handtasche mit sich.Alle bisher veranlassten Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten können dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt werden.