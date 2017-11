Erlangen: 36-Jährige zieht sich aus und uriniert in Polizeiinspektion

Ausgezogen und in Polizeiinspektion uriniert



Ein Polizeieinsatz hatte am Samstagmorgen für die Beamten in Erlangen unschöne Folgen - und für eine 36-jährige Frau mehrere Anzeigen zur Folge.Wie die Polizei mitteilt, randalierte eine stark alkoholisierte 36-jährige Frau am Samstagmorgen in einer Kneipe in Erlangen und wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen.Aus Protest zog sich die Frau in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, vor den eingesetzten Beamten, komplett aus. Im Anschluss lief sie auf die Beamten zu und urinierte währenddessen.Während der anschließenden Fixierung durch die Beamten trat sie eine Beamtin in den Bauch.Die Frau erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.