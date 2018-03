Erinnerung an Werner Radspieler

Am Mittwoch starb der ehemalige Weihbischof von Bamberg, Werner Radspieler, im Alter von 79 Jahren in Nürnberg. Über 27 Jahre hinweg begleitete er seit 1986 als Weihbischof die Geschicke und Entwicklungen des Erzbistums an verantwortlicher Stelle. Im September 2013 trat Radspieler von seinem Amt zurück.



Während seiner Amtszeit besuchte Radspieler über 30 Mal zu Firmungen die Pfarreien von Höchstadt, Sterpersdorf, Gremsdorf, Ühlfeld, Etzelskirchen und Zentbechhofen. Zudem weihte er 1988 den neuen Volksaltar der Stadtpfarrkirche in Höchstadt und 1995 die dortige St.-Hedwigskapelle mit Volksaltar im Süden der Stadt.



2015 feierte er ein letztes Mal mit den Aischgründern das 20-jährige Bestehen der St. Hedwigskapelle mit einem Pontifikalgottesdienst.



Der offizielle Trauergottesdienst des Dekanats Höchstadt für den langjährigen Weihbischof findet am kommenden Sonntag um 10.30 h in der Stadtpfarrkirche statt. Radspieler wird am Donnerstag kommender Woche im Bamberger Dom beigesetzt.