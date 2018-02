ERH ist eine der attraktivsten Regionen Deutschlands

Erlangen-Höchstadt gehört zu den attraktivsten Regionen aller 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Das ist das Ergebnis des aktuellen Regionen-Rankings des Nachrichtenmagazins "Focus", für das mehrere Millionen aktuelle Daten ausgewertet wurden. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt landet im Gesamtvergleich auf Platz 4. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor.

Landrat Alexander Tritthart sagte über das hervorragende Abschneiden des Landkreises: "Ich freue mich sehr über das tolle Ergebnis. Gerade in den Kategorien ,Lebensqualität‘ sowie ,Wachstum und Jobs‘ können wir punkten. In Zukunft wollen wir weiter alles dafür tun, dass es sich im Landkreis Erlangen-Höchstadt sehr gut leben und arbeiten lässt." Das Ranking sah den Landkreis in der Kategorie "Wachstum und Jobs" auf Platz 8, in der Kategorie "Lebensqualität" kam Erlangen-Höchstadt sogar auf Rang 5.

Für das "Focus"-Ranking hat der renommierte Kölner Regionalforscher Wolfgang Steinle mit seinem Team 21 Einzelindikatoren in allen Landkreisen und kreisfreien Städten erhoben. Es handelt sich um wirtschaftliche, soziale und ökologische Daten, die in fünf Kategorien zusammengefasst wurden - "Wachstum und Jobs" (u. a. Arbeitslosenquote), "Firmengründungen" (u. a. Gewerbeanmeldungen), "Produktivität und Standortkosten" (u. a. BIP je Erwerbstätigenstunde), "Einkommen und Attraktivität" (u. a. Haushaltseinkommen) sowie "Lebensqualität" (u. a. Straßenkriminalität). Die Landkreise und kreisfreien Städte, die im Vergleich am besten abschneiden, werden als Top-Regionen des "Focus"-Deutschland-Rankings ausgezeichnet. Platz Eins belegte der Vorjahressieger Landkreis München.