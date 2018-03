Entführungsfall für Kommissar Hammersberger

Im evangelischen Gemeindehaus in Münchaurach, Mühlberg 1, findet am Samstag, 17. März, eine Premierenlesung mit Pfarrer Peter Söder statt. Um 19 Uhr beginnen die Ermittlungen um einen merkwürdigen Entführungsfall, bei dem seltsame Nachrichten an Pfarrer Paul Sieder, das Verschwinden von Studentin Melanie und die Schriften eines Mönches aus Klosterzeiten eine Rolle spielen.



Karten sind an der Abendkasse für sieben Euro erhältlich. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Während einer kurzen Pause werden ein Glas Sekt und ein kleiner Imbiss serviert.



Das Buch "Die Steinfrau" bietet neben der Fantasie des Autors auch viele kleine Besonderheiten der Gegend rings um die alte Klosterkirche Münchaurach auf, in der der Autor Peter Söder seit Ende 2013 als Pfarrer tätig ist.