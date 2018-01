Engagementpreis für ?Allianz gegen Rechtsextremismus?

Für ihr Eintreten gegen rechtsextremistische, verfassungsfeindliche und gesellschaftsspaltende Ideologien hat die ?Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg? am Dienstag den Deutschen Engagementpreis in der Kategorie ?Demokratie stärken? in Berlin erhalten. Mit verschiedenen Publikationen, Kampagnen, Workshops, Seminaren, Vorträgen sowie in Einzelgesprächen berät die Allianz, stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und trägt zum friedlichen und solidarischen Miteinander bei. Erlangens Sozialbürgermeisterin und Vorsitzende der Allianz, Elisabeth Preuß, nahm den Preis mit weiteren Vertretern entgegen.

Er wird für freiwilliges Engagement seit neun Jahren an engagierte Personen, Initiativen, Unternehmen sowie öffentliche Verwaltungen vergeben.

06.12.2017

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen