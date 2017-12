Eine weiße Schlossweihnacht 2017 in Adelsdorf

Die Schlossweihnacht war wohl so schön wie nie, schwärmten große und kleine Besucher am Samstagabend. Und als sich am Sonntagnachmittag noch feine Schneeflocken in den Schlosspark verirrten, war alles perfekt.



Ganz sicher lag es auch an dem Gesangsduo Lisa Marie und Josef Holzmann aus Röttenbach. Die beiden zauberten am Samstagabend zwei Stunden lang eine besonders festliche Stimmung mit ihren Liedern, ob weihnachtlich oder volkstümlich.



Im Schlosspark, und diesmal auch im Eingangsbereich, gab viel zu sehen, zu kaufen, zu essen, zu trinken und zu staunen.



Seit 2014 als "Schlossweihnacht"

Zum 26. Mal fand nun der Weihnachtsmarkt, seit 2014 die "Schlossweihnacht", statt. Diesmal wurde es sogar eine fast "weiße Schlossweihnacht" und die weiß gezuckerten Bäume und Buden förderten die weihnachtliche Stimmung der vielen Gäste auf dem kleinen, aber feinen, mancher behauptet sogar einem der schönsten Märkte in der Region.



Mit weihnachtlichen Klängen stimmte der Posaunenchor Neuhaus die Besucher ein, bevor Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) die Gäste begrüßte. Er bedankte sich bei allen, die mit großer Mühe ihre Stände aufgebaut und liebevoll dekoriert hatten.



"Ohne das Engagement und die Arbeit der vielen Vereine und Institutionen könnte dieser Weihnachtsmarkt nicht stattfinden", so Fischkal. Er vergaß auch nicht den Dank an seine Stellvertreterin Jutta Köhler, die zusammen mit Tanja Großkopf dafür gesorgt hatte, dass alles klappte.



Nicht nur für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Adventsgestecke, Schmuck, Keramik, Gebasteltes und viele andere schöne Dinge verlockten zum Kaufen und machten oft die Entscheidung schwer. Christkind Mia war persönlich mit seinen himmlischen Begleitern gekommen, um die Schlossweihnacht auf der Bühne - diesmal geschützt vor Regen oder Schnee in einer heimeligen Holzhütte - mit seinem Prolog zu eröffnen.



"Besinnen wir uns und nehmen wir uns füreinander Zeit. Das wünsch ich aller Christenheit", waren die Schlussworte des Christkinds, bevor alle Anwesenden zusammen mit dem Posaunenchor ins Lied "Fröhliche Weihnacht" einstimmten.



Der Posaunenchor Neuhaus, die Adelsdorfer Jungmusikanten, die Ballett- und Tanzschule "Center-Stage" und alle Adelsdorfer Kindertagesstätten umrahmten das adventliche Wochenende mit vielen musikalischen, vorweihnachtlichen Beiträgen.

An beiden Tagen war auch die Kunstausstellung des Vereins Schlosskunst Adelsdorf im Schloss sowie die Ausstellung von Hannelore Fleischmann im Sängerhäuschen und gegenüber dem Schloss die Schmuckausstellung von Amellie Weidhaus geöffnet und gut besucht.